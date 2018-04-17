"Не возжелай жилья ближнего!" В Геленджике троллят мэра и патриарха Кирилла

В Краснодарском крае в селе Дивноморское 17 апреля около ста человек, в основном пострадавших дольщиков, молят Патриарха Московского и всея Руси Кирилла "защитить их от безбожной власти" в лице главы Геленджика Виктора Хрестина. Их пикеты под девизом "Не возжелай жилья ближнего своего!" организованы возле объекта, известного как "дача Патриарха". Глава РПЦ Кирилл, старинный друг мэра Хрестина, без особой огласки приехал ненадолго отдохнуть в своей черноморской резиденции, строительство которой сопровождали многочисленные скандалы.

В Краснодаре и Геленджике с марта этого года проходят митинги и пикеты обманутых дольщиков и владельцев недвижимости, добивающихся привлечения общественного внимания к их проблемам, и требующих отставки главы Геленджика Виктора Хрестина. Как утверждают протестующие, в Геленджике, где долго продолжалось массовое незаконное строительство, теперь власти через суд добиваются сноса многих уже построенных жилых многоквартирных домов. Однако страдают от этого не недобросовестные строительные компании, а обыкновенные люди, в том числе пенсионеры, сироты и инвалиды, либо вложившие все свои средства и взявшие огромные кредиты на покупку жилья, либо на законных основаниях получившие его от государства.

Самые громкие митинги и пикеты в Геленджике и столице Кубани прошли 8, 17 и 29 марта и 11 апреля.

Отчаявшись получить хотя бы ответы на свои неоднократные запросы и жалобы, инициативная группа владельцев проблемного жилья, костяк которой составили пенсионеры из дома номер 79 по улице Красногвардейская города Геленджик, который собираются сносить, решила, как они говорят, обратиться к "самой высшей инстанции – властям небесным".

Во вторник пикетчики вышли к неоднократно оказывавшемуся в центре внимания журналистов объекту, официально именуемому "Патриарший и Синодальный духовно-административный и культурный центр РПЦ", в селе Дивноморское, входящем в курортную зону Большого Геленджика. Сюда на два дня, 17-18 апреля, приехал глава РПЦ Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, которого весьма "воцерковленный" мэр Геленджика Виктор Хрестов неоднократно называл своим "главным духовным наставником". Обманутые владельцы жилья ранее несколько раз подавали заявку на проведение митинга возле "дачи Патриарха", вот такого содержания:

Однако под предлогом того, что закон запрещает проводить массовые мероприятия возле культовых сооружений, организаторам было отказано. Некоторые пострадавшие от действий мэра Хрестова решились на одиночные пикеты. Впрочем, патриарх Кирилл к ним так и не вышел.

Как в прошлом неоднократно сообщали и Радио Свобода, и Новая Газета, и другие издания, летняя резиденция главы РПЦ, где сейчас идут пикеты, является прекрасным символом единения Русской православной церкви с государством: заказчиком строительства была Московская патриархия, а исполнителем предприятие по поставкам продукции управления делами президента РФ. Местные экологи упорно пытаются привлечь внимание к тому факту, что резиденция патриарха Кирилла была построена с грубейшими нарушениями – ради нее заборами огородили земли Лесного фонда и береговой полосы, что запрещено законом, и вырубили огромное количество деревьев, занесенных в Красную книгу.

Во время каждого визита сюда высокого духовного лица местным жителям запрещают рыбачить и купаться в море, а из номеров расположенного рядом санатория выселяют отдыхающих – чтобы они не могли видеть, что происходит на территории "духовно-культурного центра".

О ситуации и проблемах жителей Геленджика рассказывает независимый адвокат и общественный активист Михаил Беньяш, хорошо знакомый со многими пикетчиками:

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F430956312&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true">SoundCloud</a>

– В Геленджике велось, и активно ведется до сих пор, самовольное строительство, которое совершенно не пресекалось муниципалитетом, и в какой-то степени даже им поощрялось и "крышевалось". Несколько лет назад с ним более-менее стали бороться, и одной из жертв выбрали дом по улице Красногвардейской, 79, на 440 квартир. Сам этот дом, действительно, построен без нужных разрешений. Но люди, которые купили в нем квартиры, это даже не дольщики, как принято их называть, а в основном обыкновенные покупатели. Они приобрели свое жилье на вторичном рынке, то есть они не вдавались в коммерческие и имущественные споры, не участвовали в строительстве, а просто имели деньги, приехали и купили квартиры. Они не знали ни о судьбе дома, ни о том, как он строился, ни о том, есть нарушения или нет.

Они не знали ни о судьбе дома, ни о том, как он строился, ни о том, есть нарушения или нет

Первичный спор по объекту дошел до Верховного суда, и после решения Верховного суда в этом доме стали распродавать квартиры. И буквально два с половиной года назад муниципалитет инициировал пересмотр всего этого дела, были отменены все решения, и сейчас вопрос вернулся на второй круг. Причем иск, который подал муниципалитет, требует не только снести это дом, но и возложить на граждан, купивших квартиры, расходы по сносу!! Дом 14-этажный, стоимость сноса варьируется где-то от 150 до 200 миллионов рублей. Большая часть жильцов – это пенсионеры. И у них совершенно резонный вопрос: мы не нарушали закон, мы видели решение суда, мы доверяем судебному решению, мы видели постановление администрации, мы доверяем администрации, мы видим свидетельства о собственности, мы доверяем Росреестру, а сейчас нам говорят, что то, что мы купили, за что мы заплатили миллионы, это уже ничто, и при этом нас еще обяжут заплатить миллионы, чтобы свое же собственное жилье снести!

Конечно, это вызывает глубокое возмущение у людей

Конечно, это вызывает глубокое возмущение у людей. А все попытки переговоров с главой города Виктором Хрестиным зашли в тупик, потому что он отказывается с ними встречаться. "Все разговоры будем вести в суде". Есть у него твердое намерение это все снести. После того, как переговоры зашли в тупик, граждане вышли на улицы с требованиями отставки мэра.

Уже звучали такие слова: если у нас не получается договориться с мэром, то мы будем договариваться с другим мэром! Это новая фаза конфликта. Граждане вышли на митинг 17 марта, в день тишины перед президентскими выборами, с требованием исключительно уже отставки главы города, потому что он не внемлет гражданам. На митинге 17 марта выступали куча других граждан, которые имеют к нему большие претензии, и истории просто душераздирающие про него были рассказаны. Сейчас идет бессрочное пикетирование набережной Геленджика, причем к пикетирующим довольно грубо относятся полицейские, часто подходят и требуют убрать плакаты. Было два случая, когда к пикетирующим подсылали провокаторов. Потом выяснилось, что один из провокаторов – человек судимый за хранение наркотиков и грабеж. Стоит человек в пикете, к нему сзади подходит юноша – классический "титушка" в капюшоне, наркоманского вида, и разворачивает рядышком точно такой же плакатик, после чего обоих отводят в полицию.

Потом выяснилось, что один из провокаторов – человек судимый за хранение наркотиков и грабеж

Этот конфликт медленно варится, и сейчас началось очередное его обострение. Граждане решили выйти с митингом на кладбище вблизи "дачи Патриарха" в Дивноморском. Поскольку, что важно, есть еще один примечательный момент: глава города Геленджик, когда согласовывает митинги, разрешает их исключительно на городском кладбище! Последний митинг 17 марта тоже был на кладбище! Что вызывает, естественно, возмущение Совета по правам человека. Когда его члены приезжали в Геленджик и выясняли, что тут происходит, они тоже высказывали замечания: "Как же так, вы не можете другой "Гайд-парк" найти в городе, кроме кладбища?"

– Кто именно организует митинг 17 апреля? Это какая-то инициативная группа, у нее есть название? Или это какая-то партия?

– Нет, это не имеет отношение ни к какой партии или организации, это общественная инициативная группа обманутых граждан, дома которых требуют снести, это все пенсионеры.

– Почему эта инициативная группа избрала целью этой своей информационной кампании патриарха Кирилла, а не кого-либо еще?

Со всеми своими проблемами глава города Геленджик обращается к патриарху и решает их через Кирилла

– В Геленджике, в Сочи и вообще на всем черноморском побережье России всем известно, что патриарх Кирилл с главой города Геленджик Виктором Хрестиным – близкие друзья. И все знают, что со всеми своими проблемами глава города Геленджик обращается к патриарху и решает их через Кирилла. В данном случае граждане пытаются обратиться к патриарху Кириллу как к некому посреднику, который поможет им найти общий язык с главой города. Пока других посредников нет. Люди обращались к губернатору края, но подвижек нет. В СПЧ обращались, они обещали помочь, но тоже безрезультатно. Может быть, патриарх поможет?

– Я думаю, о вашей инициативе уже давно было известно власти, и мэр Геленджика тоже уже подготовился к происходящему.

– Риск пикетчиками осознается, и на него готовы идти. Да, там идет усиленное патрулирование, согнали полицию, казаков, и на своей странице в Фейсбуке глава города говорил, что именно в преддверии 17-18 числа будет "особо охраняться" Дивноморское кладбище, которое расположено возле входа на дачу патриарха. Но разве можно запретить гражданам посещать кладбище? Разве можно гражданам запрещать помолиться совместно? Когда им отказывали в проведении митинга, им сказали, что законом Краснодарского края запрещено проводить митинги в религиозных сооружениях и местах, предназначенных для отпраления молитвы, паломничества и так далее. Но то место, которое было выбрано для митинга, не является религиозным местом, оно вообще в ведении Лесного фонда.

​– Вы явно не рассчитываете на то, что патриарх Кирилл выйдет к вам, войдет в положение этих несчастных жильцов и что-то сделает? И вообще, акция у вас – ​очень ерническая. Вряд ли патриарх Кирилл прервет свою дружбу с мэром Геленджика ради нескольких десятков пенсионеров.

– Было бы с его стороны очень смело – выйти и послушать, что простые православные люди скажут. Они, пикетчики, все верующие. Некоторые заранее говорили: "А вдруг выйдет кто-нибудь, и мы передадим челобитную…" По-другому власти не слышат! Когда общаешься с этими чинвониками уважительно, как они хотят, когда общаешься с ними тихо, они нас не слышат. Начинают слышать, когда ты начинаешь кричать именно на улицах, и когда ты уже проявляешь минимум уважения. И это очень плохо, потому что власть потеряла способность слышать своих граждан в обычном спокойном режиме, – рассказывает Михаил Беньяш.