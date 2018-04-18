Роскомнадзор может заблокировать Facebook в России в 2018 году

Роскомнадзор до конца 2018 года проведет проверку Facebook и, если требования российских властей к социальной сети к этому времени выполнены не будут, может встать вопрос о её блокировке.Об этом глава ведомства Александр Жаров заявил в интервью газете "Известия".

Чиновник перечислил пункты, которые "должны быть выполнены" компанией до конца 2018 года. В их числе локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление запрещенной информации, а также "соблюдение иных законов".Глава Роскомнадзора отметил, что если что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, Facebook может быть заблокирована. Он также добавил, что регулярно встречается с представителями компании и, что на последних переговорах в феврале ещё раз подтвердил позицию ведомства.

О возможной блокировке Facebook на территории России глава Роскомнадзора говорил ещё в сентябре.

Комментируя изданию ситуацию вокруг блокировки мессенджера Telegram, Жаров заявил, что у ведомства нет планов "класть весь интернет".

Telegram блокируют в России за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. В понедельник Роскомнадзор начал блокировать связанные с Telegram IP-адреса компаний Amazon и Google. Из-за этого пострадали сотни онлайн-сервисов, в их числе интернет-магазины, курьерские службы, облачные хранилища, онлайн-игры, сервисы компании Microsoft, мессенджер Viber, а также российская соцсеть "Одноклассники".

Около 60 российских компаний обратились за юридической помощью к правозащитной группе "Агора" из-за массовой блокировки Роскомнадзором IP-адресов. Сейчас владельцы пострадавших сервисов оценивают нанесенный им ущерб и возможно обратятся в суд.