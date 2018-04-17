Адвокаты Telegram обжаловали решение о блокировке мессенджера

Адвокаты Telegram обжаловали решение суда о немедленной блокировке мессенджера. По мнению юристов, в суде не было приведено ни одного доказательства. Жалоба опубликована в телеграм-канале адвоката группы "Агора" Павла Чикова, представляющего интересы мессенджера.

Юристы Telegram считают, что решение суда содержит только предположение и просят отменить решение о блокировке.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в разговоре с The Bell заявил, что на данный момент "деградация Telegram составляет 30 процентов". Он также добавил, что ведомству удалось заблокировать не все подсети, которые использует мессенджер.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что в мессенджере пока не видят заметного снижения числа российских пользователей, несмотря на блокировку. По его словам, для обхода ограничений россияне используют VPN и прокси-сервисы.

Telegram блокируют в России за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Роскомнадзор ранее пообещал блокировать инструменты для обхода запрета мессенджера, а также потребовал удалить Telegram из магазинов приложений App Store и Google Play.

В понедельник Роскомнадзор начал блокировать связанные с Telegram IP-адреса компаний Amazon и Google. Из-за этого пострадали сотни онлайн-сервисов, в их числе интернет-магазины, курьерские службы, облачные хранилища, онлайн-игры, сервисы компании Microsoft, мессенджер Viber, а также российская соцсеть "Одноклассники".

О проблемах с доступом к своим же ресурсам заявляют и в самом Роскомнадзоре, однако в ведомстве эти проблемы связывают с DDoS-атаками. Сообщается также о сбоях в работе Твиттера.

Всего в России около 15 миллионов пользователей Telegram – это около семи процентов от общего числа пользователей мессенджера в мире.