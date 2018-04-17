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Роскомнадзор из-за Telegram заблокировал 16 миллионов IP-адресов

Иллюстративное фото

Роскомнадзор в связи с ограничением доступа к мессенджеру Telegram заблокировал уже 16 миллионов IP-адресов. Об этом сообщают интернет-активисты.

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