Обвиняемому по делу "Сети" угрожали "инсценировать его самоубийство"

Мать одного изарестованных в Пензе по делу группировки "Сеть" Дмитрия Пчелинцева рассказала, что сотрудники правоохранительных органов угрожали её сыну, что "сымитируют его самоубийство". Об этом сообщает "Медиазона".

По словам Светланы Пчелинцевой, это произошло после того, как её отказался от признательных показаний, которые, как он уверяет, дал под пытками.

На запугивания и пытки также пожаловалась мать другого обвиняемого по делу Андрея Чернова. Она сказала, что её сына вынудили дать признательные показания под угрозами уголовного преследования его брата-близнеца.

Ранее СМИ сообщали, что следователь предложил матери ещё одного арестованного по "пензенскому делу" Ильи Шакурского, Елене Богатовой дать интервью телеканалу НТВ в обмен на то, что это "зачтется на суде" её сыну.

Осенью 2017 года в Пензе арестовали шестерых антифашистов, в начале 2018 года в Петербурге были отправлены под стражу ещё двое. По версии следствия, активисты создали некую группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма". Арестованные сообщили о пытках сотрудниками Федеральной службы безопасности России. Следственный комитет начал проверку. Позже ФСБ заявила, что не нашла подтверждений тому, что к задержанным по делу о группировке "Сеть" активистам применялись пытки.