Алехину и Энтео судят по делу об акции в защиту Telegram на Лубянке

Суд в Москве в среду рассматривает административное дело участницы панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной и так называемого православного активиста Дмитрия Энтео. После акции в защиту мессенджера Telegram их обвинили в организации одновременного пребывания граждан в общественных местах с нарушением порядка. На суд пришла и другая участница Pussy Riot Надежда Толоконникова.

Марию Алехину, Дмитрия Энтео и еще 10 человек задержали 16 апреля, в день, когда Роскомнадзор начал блокировать Telegram. Активисты запускали разноцветные бумажные самолетики у здания ФСБ на Лубянке. Следствие называет активистов "группой граждан" которые "осуществляли запуск бумажных изделий, засоряя ими место движения пешеходов" в "непосредственной близости от ФСБ".

На следующий день суд оштрафовал двоих участниц акции – Юлию Костенко и Алину Музыченко. Алехину и Энтео продержали в полиции двое суток. Остальных активистов отпустили под подписку о явке в суд.

С понедельника в России пытаются ограничить доступ к Telegram за то, что руководство мессенджера отказалось предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Telegram, в свою очередь, пытается обойти блокировку. В связи с этим Роскомнадзор заблокировал миллионы IP-адресов, связанных с мессенджером. Из-за этого пострадали сотни онлайн-сервисов.