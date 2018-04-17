Алехину и Энтео вторые сутки держат в полиции за акцию в защиту Telegram

В Москве в отделе полиции на вторые сутки оставили участницу панк-группы Pussy Riot Марию Алехину и так называемого православного активиста Дмитрия Энтео.

Алехина и Энтео были задержаны накануне на акции в защиту мессенджера Telegram у здания ФСБ на Лубянке. Всего в полицию тогда попали 12 человек. В их отношении составили протоколы по административной статье об "организации одновременного массового пребывания граждан в публичном месте, повлекшем нарушение общественного порядка". Полицейские заявили, что участники акции запускали бумажные самолетики в сторону здания ФСБ, засоряя пешеходную и проезжую часть. Двух активистов – Юлию Костенко и Алину Музыченко – уже оштрафовали за это на 10 и 20 тысяч рублей. Других задержанных отпустили под обязательство о явке в суд.

С понедельника в России пытаются ограничить доступ к Telegram за то, что руководство мессенджера отказалось предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Telegram, в свою очередь, пытается обойти блокировку. В связи с этим Роскомнадзор заблокировал миллионы IP-адресов, связанных с мессенджером. Из-за этого пострадали сотни онлайн-сервисов, в их числе интернет-магазины, курьерские службы, облачные хранилища, онлайн-игры, сервисы компании Microsoft, мессенджер Viber, а также российская социальная сеть "Одноклассники". Несмотря на принятые Роскомнадзором меры, число пользователей Telegram пока не снизилось, утверждает основатель мессенджера Павел Дуров.