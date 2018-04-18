За Telegram, против режима. Соцсети о хронике битвы с Роскомнадзором

В понедельник 16 апреля Роскомнадзор приступил к обещанной расправе с мессенджером Telegram - и начал миллионами блокировать IP-адреса, которые использовались для передачи сообщений, в том числе серверы компаний Amazon и Google, которыми помимо Telegram пользовались многочисленные сайты и сервисы, не имеющие к мессенджеру никакого отношения. Пользователи Сети с изумлением наблюдали за тем, как переставали работать облачные хранилища, онлайн-игры и интернет-магазины, в то время как Telegram стойко держался на плаву. Больше всего происходящее напоминало cюжет боевика "один против всех". В Сети появились счетчики блокируемых адресов.

Рустем Адагамов

На 14:42 МСК Роскомнадзор заблокировал ШЕСТНАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ IP АДРЕСОВ. Осталось около ЧЕТЫРЕХ МИЛЛИАРДОВ.

Телеграм работает.

Михаил Косолапов

Сколько там миллионов ip-адресов заблокировано, 10-15? У меня приложение “Сбербанк-онлайн» уже грохнулось. Где-то карты перестали принимать, почтовые клиенты глючат. Говорят, даже сайт Роскомнадзора упал на время, обессилев в борьбе с непокорным мессенджером. А Telegram работает...

Ксения Гирилович

Подруга из Москвы пишет, что перестал запускаться Adobe Creative Cloud

Это набор ПО и облачный сервис, который используется для графического дизайна, редактирования фото и видео, веб-разработки.

Ошибка : "Не удается установить связь с серверами Adobe".

Кучно шарахнули.

Николай Эппле

В эпосе, который новый Гомер сложит когда-нибудь о войне за Telegram, будет длинный и витиеватый список IP-aдресов, забаненых трагическим героем Росконадзором, как список кораблей во второй песни Илиады. Поэты и школьники будут на нем засыпать, филологи писать дисертации про поэтику экфрасиса, а пожилые фсбшники и айтишники - плакать обнявшись, перечитывая длинными зимними вечерами и вспоминая бурную молодость.

В какой-то момент перестал открываться и сайт самого Роскомнадзора, что привело всех в полный и окончательный восторг.

Пользователи пытались вычислить, сможет ли Роскомнадзор заблокировать весь интернет.

Игорь Гришин

Протокол IPv6, хотя и поддерживается пока не всеми провайдерами, имеет адресное пространство 128 бит, то есть количество возможных адресов составляет 2 в степени 128.

Это 340282366920938463463374607431768211456 адресов.

Чтобы успеть до момента, когда погаснет Солнце (примерно 5 миллиардов лет), Роскомпозору надо блокировать по секстилиону (число с 21 нулём) IP-адресов в секунду.

Это конечно не число комбинаций в игре Го, но всё равно уважительно)

Однако вскоре обнаружилось, что часть сети, наоборот, вышла из-под блокировки - в пылу войны с Telegram ведомство утратило контроль над некоторым количеством ранее заблокированных ресурсов, в том числе рядом порносайтов и энциклопедией экстремизма. По списку запрещенных сайтов прошлась газета "Фонтанка":

Случайная выборка ресурсов ниже по списку показала, что в настоящее время российскому пользователю возвращены, например, цветные порнокомиксы, рисованная и документальная порнография, сайты наиболее радикально настроенных против действующей власти оппозиционеров, проукраинские и проамериканские сайты, интернет-сборники ультраправых идей и другие.

Кроме того, Telegram заработал в Китае, где до этого был заблокирован.

ПОСТПРАВДА

Возвращаясь к «сводкам с фронта борьбы против Telegram». Сообщают, что из-за безумных действий «Роскомнадзора» и ответной реакции Павла Дурова, пал «Великий китайский файрвол» - мессенджер без proxy и VPN работает Поднебесной.

Доступ ко всему, что было до того недоступно в России, получили и граждане, которые в борьбе с блокировкой Telegram установили себе VPN.

Shlegel

Я вот одного понять не могу: вот был у меня раньше VPN и использовал я его только для поездок в Китай, а в России и других странах, за ненадобностью, он у меня был выключен. Теперь же, поскольку коммуникации у меня не только в России, и мне нужно, чтобы у меня Телеграмм работал, я вынужден подключить платный VPN и уже все (!) мои коммуникации происходят под ним. Т.е. десятки тысяч пользователей сегодня ушли с радаров. Да, конечно, будут кошки-мышки и проч. Но зачем самим же себе создавать такого уровня сложности. И совершенно непонятно кто от этого выиграет. Ну кроме ICQ какого-нибудь, да и то, едва ли в 2018-м году кто-то для конфиденциальной переписки будет использовать mail.ru...

Кстати, бонусом к Телеграмму теперь идёт LinkedIn. Мало ли, кто забыл, что есть такая полезная штука.

Александр Цыпкин

Итак, Вы Захар Захарыч Колющий, проживаете на улице Безоблачной дом 7, корпус 7, квартира 7. Работаете вы сторожем. Все у вас хорошо. Голосуете куда надо и когда надо. Раз в месяц покупаете настойку коры дуба в магазине шаговой доступности "Один раз - <лицом> в таз". И тут в понедельник вам сообщают, что решением совета сантехников настойка коры дуба более нигде не продается, ибо из нее делают либеральный отвар, облучающий тараканов. Вам в принципе <плевать>, но ощущение недоступности привычного напитка делает его особенно желанным, особенно после восьми. Вы тоскуете, не знаете, что делать, но внук соседа по лестничной клетке сообщил, что в квартире номер 111 вашего дома данный эликсир можно легко купить после 21.00. из-под полы, надо лишь сказать пароль "Лысенко. Груша. Птеродактиль". В 21.01. вы являетесь в данную квартиру. И что вы видите в ассортименте? Все виды известных вам наркотиков, оружейный плутоний, штаммы сибирской язвы, рабов-трансвеститов, оригиналы Леонардо, печень и почки фитоняш, а также искомую настойку коры дуба.

"Ни<чего>жсебеунасдом".

Разумно отмечаете вы, забываете про настойку коры дуба и начинаете новую жизнь, полную приключений и впечатлений.

Вечером 17 апреля Александр Жаров заявил, что Telegram "заблокирован на 30%", однако ведущие целого ряда телеграм-каналов отмечали невиданный рост их популярности: похоже, многие решили поставить себе мессенджер именно из-за блокировки.

Алексей Цветков

Telegram теперь нечто вроде Майдана, народ туда валит толпами. А безмозглые беркуты тем временем палят по своим и по случайным прохожим.

Роман Попков

Я считаю нынешнюю борьбу с всбесившимся Роскомнадзором (и стоящей за его спиной ФСБ) важным тестом на хоть какую-то состоятельность гражданской нации в этой стране. Бороться за Телеграм сейчас важно и нужно. И дело тут даже не в том, что это <ужас> какой удобный мессенджер (да, удобный), передовая блог-платформа (да, передовая), и не сливает гебушке инфу (не сливает, из-за чего и вся жесть).

Дело в первую очередь в том, что у нас в этом случае есть доступные инструменты для войны и для победы. Конечно же, государство "Российская Федерация" делала вещи и пострашнее, чем блокировка Телеграма. Но бороться против войны в Донбассе или против запрета на усыновление сирот американцами мы можем ведь только хождением по бульварам с флагами и составлением петиций, да? Ну, то есть не можем бороться, проще говоря. Не способны. Здесь мы бороться способны, и это тоже важная борьба, я вас уверяю. Чем больше русских вырвется из гулаговского российского интернета, научившись пользоваться впн, чем больше пользователей получит ненавидимый гебушкой Телеграм, тем лучше. Они, государство "Российская Федерация", уже проигрывают эту важную для них битву. Надо, чтобы проиграли хоть где-то. Чтобы проиграли эту битву окончательно и полностью. Это будет важное событие - и психологическое, и, уверяю, политическое.

Многие для перестраховки настроили себе не только Telegram, но и еще с десяток других мессенджеров.

Михаил Нечаев

У нас был телеграм, 10 бесплатных и 5 платных VPN и целое множество прокси-серверов всех сортов, Slack, Redmine, Jira, а также ICQ, Viber, Discord, FB Messenger, Line, WeChat, Skype и 2 дюжины рабочих чатов. Не то чтобы это был необходимый запас для поездки, но если начал собирать дурь, становится трудно остановиться. Единственное, что вызывало у меня опасение — это WhatsApp. Ничто в мире не бывает более беспомощным, безответственным и порочным, чем групповой чат в WhatsApp. Я знал, что рано или поздно мы перейдем и на эту дрянь.

Пользователи советуют Роскомнадзору более действенные методы борьбы.

Борис Цейтлин

Роскомнадзор, делюсь лайфхаком! Чтобы по-настоящему заблочить Телеграм, надо всего лишь запретить мобилки и компуктеры. Тупо отжать у всех и раздавить тракторами.

Сергей Кальварский

У каждого входа в метро, магазин, банк и тд нужно поставить по менту и пусть они проверяют телефоны граждан. Есть телеграмм - 30 суток. VPN скачал -двушечка. И ментам есть чем заняться и Жарову полегче.

Много и просто издевательских комментариев.

Виктор Мучник

Пару лет назад доводилось мне высказывать гипотезу насчет г-на Жарова. Предположил я тогда, что под личиной туповатого исполнительного держиморды скрывается карбонарий: тонкий рефлексирующий интеллектуал, масон, тайный друг свободы и ненавистник тиранов. Сегодняшние новости от Роскомнадзора - блокировка миллионов ай-пи адресов, застопорившая работу нескольких банков, некоторого количества клиник и торговых сетей, а также обрушенный собственный сайт РКН - все это только начало. Если гипотеза верна - а пока все указывает именно на это - то впереди парализованные Газпром и Сбербанк, темные окна Останкинской телебашни и проблемы с красной кнопкой. Жаров, жги! Все прогрессивное человечество с надеждой смотрит на тебя. Тираны мира, трепещите!

​Остап Кармоди

Когда Кремль опозорился с вагнеровцами и кокаином, в России срочно изобрели непредсказуемую ракету с ядерным двигателем.

Чувствую, что после сегодняшнего бенефиса Роскомнадзора у России появится какое-нибудь новое грозное оружие.

Михаил Шевелев

Роскомнадзор утверждает, что он понял, как устроен интернет. Это полбеды. Сейчас еще Минздрав разберется, откуда берутся пользователи

Борис Цейтлин

Все-таки прав был Чаадаев. Россия - это такая реторта, в которой человечество познает себя через борьбу крайностей. С одной стороны, полнейший (в масштабах всего мира) авангард в лице Телеграма, с другой стороны полнейшая (даже на фоне "коммунистического" Китая) архаика в лице Роскомнадзора и чекистов. Если бы России не было, её бы следовало придумать.

Контрпродуктивными" назвал действия Роскомнадзора и Петр Щедровицкий, политтехнолог, идеи которого повлияли на целое поколение российских чиновников.

С ним наверняка согласятся многочисленные сотрудники государственных учреждений, которые и не собирались прекращать пользоваться Telegram.

Шутки шутками, но непрерывная борьба российского государства с собственными гражданами начинает несколько утомлять.​

Екатерина Винокурова

Пока, конечно, со стороны все эти хаотичные действия Роскомнадзора выглядят скорее смешно - кроме владельцев нескольких банков, служб доставок, другого бизнеса. Но дело в том, что есть еще, например, аэропорты. Больницы. Позавчера действия РКН были просто тупыми, вчера они стали угрожать бизнесу. Но такими темпами Роскомнадзор (разрешенная организация в России) может фактически выступить в роли ИГИЛ (запрещенная в России организация) или, господи прости "Правого сектора" (тоже запрещенная в России организация). Помните энергетическую блокаду Крыма от ПС? Ну вот В своем бессмысленной борьбе против Телеграма РКН мне начинает напоминать именно эту историю.

Владимир Варфоломеев

Пытаясь закрыть Телеграм, власти заблокировали огромное число страниц, не имеющих прямого отношения к мессенджеру.

Точно также безмозгло и преступно ведутся репрессии и войны: на митингах в Москве задерживают сотни ничего не совершивших людей, а бомбовые удары в Сирии наносят по всему, что окружает точку боевиков.

У нас очень опасное государство.

Леонид Волков

Все это, кстати, грозит кончиться не очень весело. РКН, который всем любит рассказывать про «критическую инфраструктуру», своей атакой на интернет в полушаге от того, чтобы начать убивать людей: вот навернется какая-нибудь система жизнеобеспечения, больничку обесточат — и привет.

Эль Мюрид

Власть встала перед очевидной проблемой: идти ли ей в вопросе блокировки до конца, рискуя с каждым днем не только репутацией (ну откуда там репутация, я умоляю), но и реальной устойчивостью системы. Роскомнадзор столкнулся с задачей, явно превосходящей интеллект его руководства, которое продолжает действовать по методу слона в посудной лавке. Фактически Роскомнадзор уже мало чем отличается от тех самых террористов, борьбой с которыми и прикрывается происходящее. Более того: по размеру ущерба только эти два дня равны тысячам полноценных терактов по всей территории страны. Пока проблема не носит критического характера, но и времени-то прошло всего два дня. Учитывая, как лихо рубит шашками Роскомнадзор, можно получить в какой-то момент сбой уже нелокального уровня.

Давид Хомак

Мне уже столько раз попадалась за сегодня мысль «а ведь это же Роскомнадзор проводит учения и стресс-тест интернетов в России, ВСЕХ ПЕРЕИГРАЛИ ВСЕМ <ПОДЧИНИТЬСЯ>!» — что я как-то эээ.

Нет, я понимаю, что это спасительная мысль глубоко травмированных людей, которым год за годом объясняют, что они живут в осажденной крепости.

Но нет. Если это учения — то они проводятся по живому и за ваши деньги, на работающей гражданской инфраструктуре. «Давайте бомбить Воронеж, чтобы узнать, готов ли Воронеж к бомбардировке!»

Нет, учения проводятся по плану, и о том, что тревога учебная — об этом людей предупреждают, чтоб не паниковали. А тут выводится из строя куча инфраструктуры просто назло и по глупости, причиняется куча убытков просто чтобы шантажировать людей и перекладывать ответственность.

Слушайте, это прямо по учебнику, глава «рэкет»: «какой хороший магазин, как жаль, если с ним что-то случится, правда?» — и железным прутом по витрине. Потом, если не дошло, по коленям хозяина.

Слушайте, они же и меня ровно так уговаривали, в меньших масштабах: «ты пускаешь нас управлять контентом ТВОЕГО сайта, иначе подписчики и редакторы ТВОЕГО сайта теряют доступ к нему. ТЫ виноват, ТЫ!»

Железный прут уже занесен.

Они ничего больше не умеют же. Это государство-шантажист, государство-рэкетир, весь его кругозор — это сбор дани с торговцев на рынках или с мелкого бизнеса. «Или мы сломаем тебе ноги. Или мы сломаем тебе бизнес. Или мы сломаем тебе жизнь.»

Это очень, очень примитивный шантаж.

Глава Роскомнадзора между тем считает, что никаких сбоев массовые блокировки не вызвали, а сайт ведомства "лег" из-за кибератаки:

— Блокировка подсетей, по информации пользователей интернета, уже привела к сбою работы магазинов, банков, компаний, работающих в сфере услуг и даже сайта РКН — вчера, например, он не открывался…

—​ Эта информация не соответствует действительности. Она из серии «мне позвонили и сказали — значит, это правда». Уверенно могу сказать, что в 99,9% случаев ничего, выражаясь техническим языком, не легло, помимо, как раз, Telegram.

"Ведомости" в противовес этому заявлению приводят комментарии владельцев пострадавших компаний.

По словам президента Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александра Иванова, в НАДТ обратились девять онлайн-магазинов, работу которых нарушила блокировка Роскомнадзора. Далеко не все использовали хостинг Amazon, у кого-то были другие IP-адреса, рассказывает Иванов. Оценить материальный ущерб сейчас довольно сложно: мелкий бизнес опасается, что публичное заявление о сбоях в работе может причинить им дополнительный ущерб. «Но буйство Роскомнадзора, конечно, впечатляет», – резюмирует Иванов. Судиться со службой из-за убытков, по его словам, предприниматели опасаются: как бы помимо финансового ущерба не обвинили в экстремизме.

Павел Дуров поблагодарил всех, благодаря кому Telegram все это время оставался доступным, и сообщил, что будет за свой счет поддерживать возможности обхода блокировок:

Как показали последние сутки, в своей войне с прогрессом надзорные органы России готовы блокировать миллионы IP-адресов облачных хостингов, не считаясь с потерями посторонних проектов.



Помимо этого, власти России борются и с независимыми сервисами proxy/VPN, многие из которых перестают работать (если это произошло, отключите прокси в настройках Telegram и попробуйте найти другой).



Хотя российский рынок не составляет существенной доли пользовательской базы Telegram, он важен нам по личным соображениям.



В рамках Цифрового Сопротивления – децентрализованного движения в защиту цифровых свобод и прогресса – я начал выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и vpn. В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели. Призываю всех присоединяться и участвовать – настройкой прокси/vpn серверов или их финансированием.

Может ли Telegram бесконечно играть в прятки с Роскомнадзором? Зависит от того, хватит ли у Дурова денег, считает Александр Лямин, основатель компании QRator Labs, специализирующейся на противодействии кибератакам:

У Telegram есть отличные инженеры, которые сейчас эксплуатируют все недостатки и уязвимости используемой в России системы фильтрации. При достаточной мотивации и ресурсах Telegram может изобретать новые методы обходить блокировки весьма и весьма длительное время. Во-первых, облачных сервисов, помимо Amazon Web Services и Google Cloud, еще огромное количество. Есть Azure, Cloudflare, DigitalOcean, ProfitBricks и др. Кроме того, всегда есть опция создать новый транспортный протокол основанный на принципах децентрализованности - где каждый клиент Telegram является узлом самоорганизующейся сети, тем более, что примеры подобного рода сетей уже есть. Вопрос лишь в количестве ресурсов у Дурова и его готовности тратить на это деньги. С финансовой точки зрения все это довольно затратно, сейчас он, полагаю, прямо и косвенно теряет в сутки до $1 млн. С другой стороны, он недавно закрыл два инвестраунда на $1,700 млн. (https://icodrops.com/telegram-ico-ton/), то есть не должен быть ограничен в средствах. Больше всего от этого пока страдает средний и малый бизнес в России, который в целях экономии обычно не разворачивает свою IT-инфраструктуру, а использует облачных провайдеров вроде Amazon Web Services, которые сейчас страдают от действий Роскомнадзора.

В глазах общественности Дуров уже превратился в одного из главных борцов с режимом.

Politburo 2.0

В 2024 году Павлу Дурову будет 39 лет.

Законодательство Российской Федерации позволяет ему баллотироваться в президенты.

Тимофей Шевяков

Но вообще удивительно, как всего лишь за сутки идиотскими действиями из персонажа, скажем так, малоприятного - можно сделать де-факто кандидата в политические фигуры федерального уровня.

Да, и не надо мне говорить, что 86% населения России не в курсе за Телеграм и ты ды. Решают-то не они.

Борис Вишневский

В последние годы чекисты привыкли, что все их прихоти немедленно выполняются - волшебное упоминание о "безопасности" избавляет от необходимости использовать аргументы.

Но вот они впервые натолкнулись на жесткое и пока непреодолимое препятствие.

Вместо привычного страха, уныния и покорности, чекисты встретили смех, презрение и сопротивление.

Это обнадеживает. И не только в области мессенджеров.

Открытое противостояние бизнеса и государства, да еще и в российских реалиях - дело невиданное.

Николай Кононов

Унижения, которым Дуров подвергает государство, обходя блокировки, прекрасны тем, что это первый случай открытого, некулуарного сражения технопредпринимателя с Левиафаном. В Иране и Индонезии Telegram победил путём переговоров.

Как я писал в "Коде Дурова", новизна ситуации в том, что не правозащитник в традиционном понимании этого слова, не партийный деятель, не активист, а предприниматель берёт на себя роль глобального политика и с помощью разработанных своей командой технологий отстаивает права человека, на которые плюют в той или иной стране.

Это, конечно, не про бизнес, как утверждает Осетинская в "Ведомостях". Это про власть над умами.

Дурову нравится быть скрытым лидером, существующим где-то в цифровом облаке и редко являющимся смертным. Оттого он так долго прятался от публики, да и теперь раздаёт интервью лишь когда очень надо. Публичная политика — театр, накладывающий слишком много обязательств, а статус скрытого лидера комфортен.

Да, власть держится на деньгах, и Дуров, не желая зарабатывать на пользователях Telegram, вынужден привлекать инвесторов. Но и в этом нет ничего нового — политики тоже занимаются фандрайзингом.

Предсказываю, что в развитых демократиях, где граждане ценят свободы, открытых войн будет мало — допрос Цукерберга тому свидетельство — потому что политики, наступившие на free speech и тайну переписки, потеряют избирателей. А вот в России и других странах под властью упирающихся консервативных старичков глобальному правозащитнику есть с чем и за что воевать.

Владислав Иноземцев

История Телеграмм - прекрасный пример того, насколько в современном мире личность значит больше государства. Молодая и умная - больше старого и тупого...

Война эта, к сожалению, вполне может закончиться в пользу государства, ​считает Татьяна Малкина:

помните детскую поговорку "кто сильно смеялся, скоро будет плакать"?

думаю, она в целом верная

мы, конечно, вчера душевно поглумились над рукожопым жаровым и его малютками в наших телеграммах

но лично я почти не сомневаюсь, что позор будет воспринят ими не как повод застрелиться, а как вызов. хороший рабочий челлендж. в следующий раз все учтут, обучатся и все получится: заблокируют и цукера, и все эти випиэны с проксями. мировая сеть, боюсь, нам не поможет, несколько реальных сроков за обход - и ключик у жарова в руках

в целом в популярной парадигме "крыса-угол", на мой взгляд, вообще редко учитывается, что животное там не сдается, а наоборот - яростно сражается. так что в конечном счете все зависит от поражающего потенциала противника

наша крыса глупа, но мускулиста

Александр Жаров в интервью "Известиям" уже заявил о готовности заблокировать Facebook до конца 2018 года.

До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке.

Проверить, как Facebook и Twitter выполняют закон о защите персональных данных, ведомство грозится еще с 2015 года, напоминает ​сайт ​Роскомсвобода:

Ранее Роскомнадзор неоднократно заявлял о неизбежной проверке исполнения закона о персональных данных соцсетями Facebook и Twitter, однако каждый раз откладывал эту процедуру.

Очередной «последний срок» надзорное ведомство действительно ставило Фейсбуку в феврале этого года, но, как видим, до недавнего времени определённого политического решения принято не было, чтоб на этот раз начать шантажировать саму популярную в мире соцсеть. Очевидно, РКН оживился на фоне блокировки Telegram, которая у него всё никак не получается, но вместо этого на ровном месте возникают громкие скандалы, а также «падают» совсем никак не связанные с данным мессенджером сайты.

В связи с блокировкой Telegram ООН заявила о нарушении прав человека.

Илья Вайцман

Масштабненько пошло, однако. Конечно, ООН это бессмысленная говорильня, пустое сотрясение воздуха за деньги, но довольно громкое. Теперь об этом идиотизме узнают даже те, кому никакого дела до России и телеграма не было никогда. Браво.

Стоило ли затевать такую войну? Многие считают, что однозначно стоило.

Артем Рондарев

В контексте эпической битвы душки Дурова и Роскомнадзора самое интересное – это комментаторы, которые пишут, что а может Роскомнадзор не так уж неправ, что может Дуров не такой уж душка и что уж в Америке-то он давно все ключи шифрования отдал АНБ, а тут чото кобенится, и что, может, ради цифрового суверенитета можно и потерпеть

То есть, у людей пытаются отобрать удобную и привычную приблуду, а они такие: но ведь, возможно, из высших соображений так и надо!

Если, что называется, вы хотели видеть, как выглядит выученная беспомощность в масштабах государства

Константин Калачев

Сегодня попросили ключи от Telegram у Дурова. Завтра могут попросить ключи от квартир у всех. Тоже ради безопасности и для борьбы с терроризмом.

Федор Крашенинников

Самый смешной аргумент про пользу чтения переписок в телеграме чекистами, который я слышал - это рассуждения о том, что фейсбук и ватзап читают-де американцы и прочие рептилоиды и вас мол это не пугает, а чего ж нашим нельзя?

Если бы я был госслужащим или носителем секретов каких-то - я бы 1) Не пользовался такими мессенджерами 2) Вообще не писал в мессенджерах ничего такого, что могло бы помочь завербовать меня гипотетическим западным читателям.

Но я - частное лицо. И у меня взгляд на проблему совершенно с другого ракурса. Предположим, мою переписку читаю какие-то рептилоиды и прочие масоны - что мне с того? Чем мне это грозит? Как западные негодяи могут использовать против меня мою личную жизнь?

А вот как умеют говнить наши хранители госбезопасности - это всем известно. И поэтому мне принципиально, чтоб именно они не могли (или могли как можно меньше) читать мои переписки. Не потому, что я там пишу что-то ужасное, преступное или стыдное, а потому что в нашей стране никогда не знаешь, что и как будет использовано против тебя.

Владимир Демчиков

Прочитал сейчас очень забавный пост у одного местного френда - про запрет телеграма, с его вопросом: а че такого? Что у вас, люди, в вашей жизни, есть такого важного и секретного, что вы полагаете необходимым "скрывать от наших органов"?

И под постом сочувствующие каменты от считающих так же. И даже три общих френда отметились.

Здесь самое смешное даже не то, что человек, видимо, искренне не понимает, что однажды в его собственной жизни может наступить момент (не дай бог, конечно, но от тюрьмы да от сумы...), когда ему кровь из носу нужно будет написать письмо, которое никто не должен будет прочитать.

А то, что для него совершенно непонятна необходимость и ценность защиты частной жизни, и ему неважно, что в Конституции есть статья 23.

Товарищу неважно, зачем это вообще придумали: "неприкосновенность частной жизни", и с чем и как это связано. Он не понимает, почему ни ФСБ, ни УМРКП, никто вообще не имеет - по закону не имеет (товарищ охранитель и закон очень уважает) - права знать, о чем люди пишут друг другу, и что такое личная и семейная тайна, и чем они занимаются и о чем говорят между собой и с друзьями на своей личной территории, в том числе в переписке.

Это не касается никого - и тем более это не касается государства. Никакого государства, а уж тем более - в тысячекратном размере - нашего нынешнего. Потому что - Конституция.

Частная жизнь и частная территория - вот на самом деле где проходит незаметная и для многих людей неважная линия различения.

Люди, для которых не существует абсолютной неприкосновенности частной территории и частной жизни - имеют, конечно, полное право так считать. Но они даже не то что из другой партии (реальной или условной) - они в полном смысле слова с другой планеты.

С планеты огосударствленных мозгов.