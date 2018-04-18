Челябинск: интернат, в котором рассказали об изнасилованиях, закрыт

Власти Челябинской области объявили о закрытии Лазурненской коррекционной школы-интерната, воспитанники которой ранее заявили, что подвергались сексуальному насилию. Об этом сообщает Znak.com.

В пресс-службе главы региона журналистам заявили, что закрытие учреждения связано с "чрезвычайной ситуацией с ограничением подачи воды". На устранение аварии якобы понадобится много времени. Ситуацию с насилием над учениками в пресс-службе не упомянули.

В начале апреля прокуратура возбудила уголовное дело о халатности в связи с изнасилованиями в Лазурненской коррекционной школе. В ведомстве заявили, что неназванные чиновники центрального управления социальной защиты Челябинска допустили нарушения, из-за которых подозреваемый в сексуальном насилии получил доступ в учреждение.

Единственным обвиняемым по делу о сексуальном насилии в Лазурненской коррекционной школе-интернате остается 51-летний посетитель учреждения Сергей Кокорин. Он находится под арестом. Дети также обвинили в насилии нескольких преподавателей. Директор интерната был уволен.