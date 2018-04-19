Варшава: акции памяти в честь 75-летия восстания в еврейском гетто

В Польше 19 апреля проходит мемориальные акции, посвященные 75-летию восстания в Варшавском гетто, когда тысячи молодых еврейских бойцов взялись за оружие против оккупации немецко-фашистских войск во время Второй мировой войны.

Восстание началось 19 апреля 1943 года, когда около 750 еврейских бойцов, вооруженных пистолетами и другими легкими вооружениями, напали на немецкую армию, более чем в три раза превышающую их численность. Многие оставили последние завещания, сказав, что они не знают выживут ли, но речь шла о том, что они хотели умереть в свое время и по своему выбору, а не в газовых камерах в лагере смерти Треблинка, где уже было отравлено более 300 000 варшавских евреев.

Только несколько десятков бойцов выжили, когда немцы разгромили восстание. Большинство из них с тех пор умерли или уже недостаточно здоровы, чтобы присутствовать на церемонии. Президент Польши Анджей Дуда должен посетить еврейское кладбище утром, а затем принять участие в официальной церемонии у памятника героям гетто.

Поминовение происходит в период обострения напряженности между Польшей и Израилем в отношении нового закона о Холокосте, который вступил в силу в прошлом месяце и привел к резкой критике со стороны Израиля, еврейских организаций и США. Законодательство наказывает заявления, приписывающие нацистские преступления Германии польскому государству штрафами или тюремным сроком. Представители польского правительства говорят, что закон призван защитить страну от ложных обвинений в соучастии.

В 1939 Польша была захвачена нацистской Германией, разделена с СССР и перестала существовать как государство, а затем после нападения Гитлера на Советский Союз находилась под немецкой оккупацией до 1945 года. По оценкам, 6 миллионов поляков, около половины из которых были евреями, были убиты.