Киев просит об автокефалии для Православной церкви на Украине

Верховная Рада в четверг, 19 апреля, подавляющим большинством голосов поддержала обращение президента страны Петра Порошенко к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом предоставить автокефалию Православной церкви на Украине. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Как подчеркнул в парламенте Порошенко, такое решение станет актом "восстановления исторической справедливости и удалит рудименты того политического проекта, который придуман иерархами РПЦ и называется "русский мир". Появление единой поместной церкви, по мнению многих депутатов Рады, позволит "выбить религиозный козырь из рук Кремля" и укрепит украинскую государственность.

9 апреля Порошенко встречался с патриархом Варфоломеем во время своего визита в Турцию и обсуждал проблему объединения церквей на Украине, а 17 апреля глава государства заявил лидерам парламентских фракций в Киеве, что сейчас Украина "как никогда близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви", и что этот вопрос может быть рассмотрен на Соборе в Константинополе к 1030-летию крещения Киевской Руси, то есть до 28 июля этого года.

С начала 90-х годов на Украине существуют каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), а также непризнанные Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

Как украинские власти, так и иерархи УПЦ КП и УАПЦ надеются, что возможное позитивное решение патриарха Варфоломея вернет историческую справедливость. В таком случае объединенная автокефальная церковь Украины будет напрямую подчиняться Константинополю, как это и было после крещения Киевской Руси в 998 году и вплоть до 1686 года, когда Киевскую митрополию присоединили к Московскому патриархату.

Главным препятствием в процессе предоставления автокефального статуса Украинской православной церкви, по мнению Киева, может стать позиция Московского патриархата, где уже заявили, что начинать объединение нужно с УПЦ МП, а не с "ее сепаратных частей". Зампредседателя отдела внешних церковных связей УПЦ МП, протоиерей Николай Данилевич убежден, что нынешняя инициатива украинских властей связана с будущими президентскими выборами и "закончится большим пшиком". В отличие УПЦ КП и УАПЦ иерархи церкви Московского патриархата не направили обращение патриарху Варфоломею с призывом издать томос (указ по важному вопросу церковного устройства) о создании единой поместной Православной церкви в Украине.