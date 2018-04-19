В Калининграде задержан координатор штаба Навального

В Калининграде задержан координатор штаба сторонников оппозиционера Алексея Навального Егор Чернюк. Об этом сообщила в твиттере менеджер кампании Навального Екатерина Мошонкина.

По словам сотрудников полиции и Центра "Э", на активиста возбудили уголовное дело за уклонение от армии. Сейчас его привезли в военкомат на медосмотр, написала она.

В ноябре 2017 года молодого человека также принудительно доставили в военкомат, где составили протокол и позже оштрафовали на 670 рублей за неисполнение обязанности по воинскому учету.

Ранее Егор Чернюк рассказал Радио Свобода, что сотрудники Центра "Э" во время одного из разговоров предложили ему сотрудничать, пригрозив в противном случае отправить служить в армию.

В настоящее время в десятках регионов России действуют штабы оппозиционера Алексея Навального. Они были созданы для агитации за политика перед президентскими выборами 2018 года. После того как Навальному запретили баллотироваться, штабы начали кампанию по бойкоту голосования. После выборов сторонники оппозиционера продолжили проводить акции протеста.

На прошлой неделе Алексей Навальный объявил о проведении массовых акций 5 мая – за два дня до церемонии вступления Владимира Путина в должность президента России. Политик призывает людей выйти на улицы против, как он выразился, цензуры, коррупции, бедности и неравенства.