На Кубе новым главой государства будет Мигель Диас-Канель

На Кубе объявлено, что новым главой государства и правительства – председателем Государственного совета станет 57-летний Мигель Диас-Канель. Он сменит 86-летнего Рауля Кастро, находящегося на высшем государственном посту с 2008 года. Члены Национальной ассамблеи проголосовали в среду за выдвижение Мигеля Марио Диаса-Канеля Бермудеса в качестве единственного кандидата в президенты.

Результат не будет официально объявлен до утра четверга, но он уже ясен, потому что собрание одобряет все предложения исполнительной власти.

Кастро останется главой Коммунистической партии, которая определяется конституцией как "высшая руководящая сила общества и государства". В результате он пока останется самым могущественным человеком на Кубе.

Его уход от президентства тем не менее является символическим моментом для страны, которая находилась под абсолютной властью одной семьи с момента революции – сначала лидером кубинской революции Фиделя Кастро и в течение последнего десятилетия его младшим братом Раулем.

Как отмечает агентство "Ассошиэйтед пресс", Рауль Кастро уходит в отставку с поста главы государства, чтобы гарантировать, что новые лидеры могут сохранить власть в условиях экономической стагнации, стареющего населения и растущего разочарования среди молодых людей жизнью на Кубе.