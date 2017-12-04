Майнить во славу революции

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в отчаянных попытках удержать власть, преодолеть наложенные США санкции и спасти рушащуюся экономику страны заявил о создании якобы обеспеченной запасами нефти и алмазов национальной криптовалюты под названием "петро".

Николас Мадуро анонсировал скорое появление "петро" во время своего регулярного воскресного выступления в прямом эфире на национальном общественном телеканале Venezolana de Televisión, который считают главным пропагандистским ресурсом правящей в стране "чавистско-боливарианской" Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV). "21-й век наступил! – пропел венесуэльский президент в телекамеру, и в этот раз не изменив своим характерным ораторским привычкам.

Поскольку сценарий его программы обычно предполагает обилие песен и танцев в течение 4-5 часов, на этот раз предрождественских, Мадуро не сильно удивил свою аудиторию. Он не особенно вдавался в финансово-экономические детали (президент Венесуэлы – бывший водитель автобуса, не имеющий высшего образования), однако подчеркнул, что "новый подвиг" поможет стране "продвинуться в вопросах денежного суверенитета, совершении независимых финансовых операций и преодолении финансовой блокады".

Строжайший валютный контроль и непрерывная печать все новых наличных денег только за последний месяц привели к дальнейшему, более чем 57-процентному обесцениванию национальной венесуэльской валюты, боливара, по отношению к американскому доллару. Речь, конечно, идет о черном рынке валюты – именно там 95 процентов венесуэльцев предпочитают совершать любые денежные операции. Сейчас ежемесячная минимальная заработная плата в стране составляет 4 доллара 30 центов США.

Неофициальный курс венесуэльского боливара в последние дни превысил отметку 96 тысяч боливаров – притом, что еще месяц назад за один американский доллар давали примерно 42 тысячи. Официально же обменный курс венесуэльской валюты составляет 11,3 тысячи боливаров за доллар США. В целом только за 2017 год национальная венесуэльская валюта обрушилась почти на 3 тысячи процентов. Наличными в банкоматах в Венесуэле, согласно новым законам, в день можно снять не более 10 тысяч боливаров – сумму, которой едва хватает на покупку пары чашек кофе в уличном ларьке.

После того, как в ноябре США и Евросоюз еще сильнее расширили санкции против Венесуэлы, там прошла конференция международных кредиторов, завершившаяся без результатов. Николас Мадуро заявил, что в сложившейся ситуации Каракас более не может выполнять обязательства по выплате государственной задолженности иностранным кредиторам, в общей сложности составляющей более 155 миллиардов долларов. При этом еще в октябре Министерство финансов России сообщило, что для облегчения долгового бремени Венесуэлы, считающейся одним из немногих союзников Москвы в западном полушарии, реструктурирует ее долг на сумму примерно в 3 миллиарда 150 миллионов долларов. Новый график погашения задолженности предусматривает платежи в течение 10 лет.

26 ноября Николас Мадуро объявил о начале в Венесуэле, располагающей крупнейшими разведанными запасами нефти в мире (около 300 миллиардов баррелей), очередной революции, на этот раз "нефтяной". Суть ее заключается в назначении на посты одновременно министра нефтяной промышленности и директора государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA) генерал-майора Национальной гвардии Мануэля Кеведо, человека, ничего не понимающего ни в бизнесе, ни в добыче полезных ископаемых, но весьма преданного сторонника "чавистов". Именно Кеведо, называющий себя "солдатом народа", считается ответственным за жестокое подавление серии антиправительственных протестов в Венесуэле в 2013-2014 году. Теперь от успехов этого генерала будет зависеть и то, насколько удачной окажется идея Мадуро относительно создания "петро".

Венесуэльский сегмент Интернета сегодня наполнен грустным сарказмом и злыми шутками в адрес Николаса Мадуро и его новой "криптореволюции". Лидеры оппозиции высмеивают президента и выражают уверенность в том, что цифровая виртуальная валюта вряд ли когда-либо появиться на свет в стране, где подавляющая часть людей радуется, когда им удается что-то поесть два-три раза в день.

"Мадуро - клоун. Его идея не заслуживает доверия, как и он сам и все, что он говорит, - сказал журналисту агентства Reuters Анхель Альварадо, депутат Конституционной ассамблеи от оппозиционного блока MUD, считающийся ведущим экономистом в рядах противостоящих "боливарианскому" правительству сил.

Президент Венесуэлы, в это воскресенье вновь много рассказывавший по телевизору о том, как он пытается бороться с поддерживаемым Вашингтоном "заговором", главной целью которого является крах социализма в Латинской Америке, искренне полагает, что против его страны в 2017 году была объявлена "мировая финансовая война". Именно из-за нее, по мнению Мадуро, в стране и возник тотальный дефицит продовольствия и медикаментов, постоянно растут коррупция и преступность, а в городах каждый день прекращается подача электроэнергии.

Последнее обстоятельство, несомненно, окажется решающим в реализации новых революционных планов Николаса Мадуро в области создания и накопления национальной виртуальной валюты, для "майнинга" которой, как и в случае с любыми другими виртуальными валютами, необходимо огромное количество электричества и мощные компьютеры. В последние месяцы десятки тысяч венесуэльцев из-за гиперинфляции и нехватки наличных долларов на внутреннем рынке занялись добычей биткойнов, чтобы обеспечить семьи хотя бы товарами первой необходимости и делать минимальные покупки в интернете. Эта тенденция особенно активно стала набирать обороты после впечатляющего роста курса биткойна в последние месяцы.

Официально майнинг, то есть добыча биткойнов, в Венесуэле не запрещен, однако потребление поступающей с постоянными перебоями и отключениями государственной электроэнергии частными лицами в стране строго лимитировано. За тем, как граждане и частный бизнес расходуют электричество, особенно в темное время суток, следят и полиция, и Национальная гвардия, и спецслужбы, в первую очередь имеющая крайне дурную славу контрразведка SEBIN – все они проводят регулярные мониторинговые рейды в жилых кварталах. Тем, кто расходует электричество "свыше разумных революционных норм", может грозить уголовная ответственность "за хищение госсобственности".