Венгрия: избирательная комиссия подтвердила победу "Фидес"

Избирательная комиссия Венгрии объявила окончательные результаты парламентских выборов, состоявшихся 8 апреля. Сообщается, что правящая партия "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана получила большинство в две трети голосов. "Фидес" выиграл 133 из 199 депутатских мандатов, собрав 49,6 процента голосов. Крайняя правая партия "Йоббик" (19,2 процента) выиграла 26 мест, а социал-демократы (12 процентов) выиграли 20 мест. Окончательная явка составила 69,3 процента.

Наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявили, что голосование характеризуется "запугивающей и ксенофобской риторикой, предвзятостью СМИ и непрозрачным финансированием кампании". Победа обеспечила третий срок подряд премьер-министру Орбана и четвертый срок в общем зачете.

Большинство из двух третей дает Фидес право изменять конституцию и принимать новые законы. Орбан, который также был премьер-министром с 1998 по 2002 год, выступал против иммигрантов и назвал выборы шансом для венгров вернуть себе свою страну. Орбан начал свою политическую карьеру в качестве антикоммунистического либерального активиста в конце 1980-х годов, но критики обвиняют его в отказе от демократического пути и стремлении к все более авторитарному правлению. За последние восемь лет его правительство расширило контроль над средствами массовой информации и через союзников в бизнесе оказало влияние на банковский сектор, энергетику, строительство и туризм.

В воскресенье в Будапеште десятки тысяч демонстрантов выразили протест в связи с недавними результатами парламентских выборов, назвав их нечестными. Участники демонстрации размахивали флагами Венгрии и Европейского союза, требуя защиты европейских ценностей. Среди лозунгов массового шествия в Будапеште протестующие скандировала "Мы - большинство". Они требовали пересчёта голосов, изменения закона о выборах и гарантий свободы прессы. Критики Орбана обвиняют его в подавлении демократических ценностей и зажиме независимых медиа. Его также обвиняют в явных симпатиях к президенту России Владимиру Путину.