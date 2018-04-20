Блогер Илья Варламов решил баллотироваться в мэры Москвы

Блогер Илья Варламов объявил, что собирается выставить свою кандидатуру на выборахмэра Москвы. В видеообращении он представил свою предвыборную программу "радикальный урбанизм", которая состоит из 17 пунктов и призвана сделать жизнь в столице удобнее.

Варламов предложил сделать территорию Кремля туристической, как в европейских городах, где существует исторический пешеходный центр, так как это большой потенциал для развития бизнеса. Кроме того, он выступил за перекраску Кремля в белый цвет. Он также предлагает сделать платным въезд в центр города, развивать общественный транспорт и поощрять передвижение по столице на велосипедах, ликвидировать служебные парковки. Крыши московских домов Варламов предложил превратить в места отдыха горожан, снести памятник Петру Первому, а также заборы, которые не несут функцию безопасности. Он также выступает за расширение полномочий муниципальных депутатов.

В своем видеообращении Илья Варламов отметил, что у оппозиции пока нет определенности по поводу кандидата в мэры Москвы. Он также считает, что альтернативы действующему мэру Москвы Сергею Собянину нет, однако с помощью участия в выборах, имея доступ к СМИ,хочет донести свои идеи до москвичей.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Участвовать в них намерены действующий мэр Сергей Собянин и оппозиционныеполитики Илья Яшин, Дмитрий Гудков и Сергей Митрохин.