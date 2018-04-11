Гудков сравнил Яшина с Путиным и обвинил в уничтожении конкурентов

Оппозиционер Дмитрий Гудков обвинил политика Илью Яшина в "уничтожении конкуренции" за его решение участвовать в выборах мэра Москвы. По мнению Гудкова, который ранее предлагал провести праймериз для выдвижения единого кандидата от оппозиции, Яшин, решив участвовать в выборах, поставил личные интересы выше общественных. Он отметил, что речь идет даже не столько об интересах самого Яшина, сколько об интересах Алексея Навального. Политик якобы полгода уговаривал Илью Яшина выступить "в пику Гудкову".

"То в чем всегда обвиняют [президента России Владимира] Путина – уничтожение любых конкурентов – присуще не только ему. В ситуации с выборами мэра Москвы вместо того, чтобы дать очередной бой власти, главной задачей в нашем дружном оппозиционном кружке стало не допустить усиления конкурентов на своем фланге", – написал Дмитрий Гудков в Фейсбуке.

Навальный в ответ заявил: "Можно только сожалеть, что Дмитрию [Гудкову] кажется, что Яшин, давно и весьма успешно делающий политическую карьеру, выдвигается "назло". Это, увы, не очень адекватная оценка реального мира. Мы пока не делали больших социологических опросов в Москве, но наши опросы внутри сторонников показывают, что Яшин значительно популярнее Гудкова".

Илья Яшин возглавляет Красносельский район Москвы. В среду он заявил о намерении участвовать в выборах мэра столицы, чтобы "остановить [действующего главу города Сергея] Собянина и "Единую Россию", изменить систему и развернуть город лицом к людям". Яшин отметил, что в выборах мэра собираются участвовать и другие представители демократического движения, поэтому необходимо провести праймериз, в котором будут участвовать все жители Москвы. С этой идей согласился лидер столичного "Яблока" Сергей Митрохин.

Гудков заявляет, что всеобщий праймериз без "порога вхождения" в виде голосования муниципальных депутатов грозит накрутками в интернете, а на участках – привлечением административного ресурса со стороны властей. "Власть может ровно так же мобилизовать подконтрольных ей горожан – за глаза хватит и 10 тысяч", – заявил Гудков, отметив, что "в праймериз и нужна защита от вредителя".