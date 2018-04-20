Сын Чайки получил контракт на вывоз мусора в Ярославской области

Единственным оператором региональной системы вывоза мусора на территории Ярославской области стала компания "Хартия", совладельцем которой является сын генерального прокурора России Юрия Чайки – Игорь Чайка. Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на протокол торгов.

Компания получила девятилетний контракт на общую сумму в 16 миллиардов рублей.

Заявку компании-конкурента "Хартии" конкурсная комиссия сочла не соответствующей требованиям торгов и не приняла. Контракт с компанией Чайки был заключен без конкурсного отбора, который был признан комиссией "несостоявшимся".

В декабре прошлого года Игорь Чайка выкупил 60 процентов "Хартии" у её основателя Александра Цуркана. При этом сын генпрокурора планирует получить полный контроль над компнией уже в следующем году.

В 2015 году "Хартия" получила два контракта сроком на 15 лет на вывоз мусора в Москве. Их общая сумма превысила 42 миллиарда рублей.

18 апреля в Ярославле прошла акция протеста против ввоза мусора из Москвы на свалку "Скоково". По данным организаторов, на митинг пришли около тысячи человек. Из-за проблемы с размещением мусора с начала года проходят массовые митинги в нескольких городах Подмосковья. Самые крупные из них – в Волоколамске, жители которого требуют закрыть мусорный полигон "Ядрово". Люди жалуются на токсичные выбросы из-за свалки. Ситуация обострилась после того, как десятки детей обратились в больницы с жалобами на отравление свалочным газом.