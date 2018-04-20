Полковника СК осудили за взятку от "вора в законе" Шакро Молодого

Бывший глава управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаил Максименко приговорен к 13 годам колонии строгого режима. Такое решение вынес Московский городской суд.

Максименко признали виновным в получении взятки в 500 тысяч долларов за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец, сообщника криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. Сотрудника Следственного комитета также лишили звания полковника и обязали выплатить штраф в 165 миллионов рублей. Максименко свою вину не признал. Прокуратура требовала приговорить его к 15 годам лишения свободы.

Сам Шакро Молодой в марте был осужден на 9 лет и 10 месяцев колонии. Кочуйков получил на один год меньше. По версии следствия, "вор в законе" и его сообщники вымогали у владелицы московского ресторана Elements Жанны Ким 8 миллионов рублей. Это привело к перестрелке у заведения в декабре 2015 года. Тогда погибли два человека. Шакро Молодого также признали виновным в вымогательстве у генерального директора компании "Норднефтегаз" Льва Гарамова.

После задержания Шакро Молодого было возбуждено уголовное дело о коррупции в Следственном комитете. Помимо Максименко по нему проходят еще несколько высокопоставленных сотрудников ведомства.