Криминального авторитета Шакро Молодого осудили почти на 10 лет

Суд в Москве приговорил к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. Его признали виновным в вымогательстве в особо крупном размере, сообщает агентство "Москва". Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец, которого следствие считает подручным Калашова, получил на один год меньше.

По версии следствия, Калашов и его сообщники вымогали у владелицы московского ресторана Elements Жанны Ким 8 миллионов рублей. Это привело к перестрелке у заведения в декабре 2015 года, когда погибли два человека. Шакро Молодого также считают виновным в вымогательстве у генерального директора "Норднефтегаз" Льва Гарамова.

С именем Захария Калашова связано резонансное уголовное дело о коррупции в Следственном комитете России. Его высокопоставленные сотрудники Михаил Максименко, Денис Никандров и Александр Ламонов были задержаны в июле 2016 года по обвинению в получении крупной взятки от криминального авторитета в обмен на прекращение уголовного преследования. Сейчас они находятся под арестом.