Мессенджер Telegram обходит блокировки и продолжает работать

Роскомнадзор продолжает попытки заблокировать в России мессенджер Telegram и VPN-сервисы, предоставляющие к нему доступ. Пользователи интернета устанавливают сервисы для обхода блокировок и высмеивают действия властей. После первой недели блокировки, мессенджер Телеграм продолжает раоботать в России, несмотря на некоторые сбои. Настроены механизмы, позволяющие обходить блокировки.

20 апреля стало известно, что ведомство Роскомнадзор заблокировал доступ к 18 VPN и прокси-серверам.

На сервисе Google Maps в профилях Роскомнадзора в разных регионах пользователи оставили множество негативных отзывов, что повлияло на падение рейтинга этого ведомства.

Пользователи Google Maps переименовали в Роскомнадзор в "Роскомпозор" и изменили профиль ведомства с "государственного учреждения" на "психоневрологический диспансер".