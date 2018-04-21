В Петербурге ЛГБТ-активист Борис Конаков облил себя боярышником

В Петербурге на площади Искусств ВИЧ-инфицированный ЛГБТ-активист Борис Конаков приковал себя цепью к дубу и облился боярышником. Перфоманс он провел в ответ на слова депутата Петра Толстого, который в эфире канала "Россия-1" предложил лечиться народными средствами, если в Россию запретят ввоз лекарств из США. В частности вице-спикер Госдумы порекомендовал кору дуба и боярышник. Издание "Бумага" сообщает, что акция прошла без происшествий. По словам самого Конакова, особого внимания его акция не привлекла, шёл дождь, редкие прохожие спешили и не особо интересовались происходящим.

Фотографию с акции опубликовал в твиттере Давид Френкель:

Ранее Конаков также устраивал акцию, во время которой сидел в шкафу в знак борьбы со СПИДом, приковывал себя наручниками к мосту Кадырова в поддержку гомосексуалов в Чечне и пил кровь с водкой на Марсовом поле.