Дать дуба вместо лекарств из США?

Санкции США, введенные за вмешательство в американские выбор, ударили по российским олигархам, таким как Олег Дерипаска. Власти РФ уже обещают возместить им убытки из бюджета.

Мало запрета западных продуктов? Запретят и лекарства из США? На рынке РФ их доля около 10%. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой рекомендует вместо современных лекарств настойки коры дуба и боярышника.

Как еще режим Владимира Путина накажет россиян?

Готовящийся к принятию законопроект "О мерах воздействия противодействия на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и или иных иностранных государств"обсуждают доктор экономических наук Евгений Гонтмахер и руководитель, Международной конфедерации обществ защиты прав потребителей Дмитрий Янин.

Программа "Лицом к событию" в прямом эфире 16 апреля в 19:05.