Дать дуба вместо лекарств из США?

Санкции США, введенные за вмешательство в американские выбор, ударили по российским олигархам, таким как Олег Дерипаска. Власти РФ уже обещают возместить им убытки из бюджета.
Мало запрета западных продуктов? Запретят и лекарства из США? На рынке РФ их доля около 10%. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой рекомендует вместо современных лекарств настойки коры дуба и боярышника.
Как еще режим Владимира Путина накажет россиян?
Готовящийся к принятию законопроект "О мерах воздействия противодействия на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и или иных иностранных государств"обсуждают доктор экономических наук Евгений Гонтмахер и руководитель, Международной конфедерации обществ защиты прав потребителей Дмитрий Янин.
Программа "Лицом к событию" в прямом эфире 16 апреля в 19:05.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.