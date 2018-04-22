В Будапеште тысячи венгров протестуют против политики Орбана

В Будапеште тысячи венгров уже вторые выходные подряд выходят на массовый митинг у здания парламента, протестуя против политики вновь избранного премьер-министра Виктора Орбана. В эту субботу протестные акции собрали, по подсчетам организаторов, более 30 тысяч человек в столице и около ста тысяч – по всей стране.

Организаторы назвали демонстрации "беспартийным" мероприятием, хотя в нем участвовали представители различных оппозиционных политических партий.

Правящая националистическая партия Фидес была объявлена победителем парламентских выборов 8 апреля: за нее проголосовали около 50% избирателей. По действующему в Венгрии избирательному закону, это позволит Фидес получить две трети мест в парламенте, обеспечив себе конституционное большинство. Лидер Фидес Виктор Орбан стал премьер-министром на третий срок подряд (впервые он был у власти в 1998 – 2002 годах, а затем вернулся на пост премьера в 2010-м).

Оппозиция обвиняет правительство в антиевропейском политическом курсе, ограничении свободы, сближении с авторитарными режимами вроде российского и турецкого и попытке превратить Венгрию в то, что он сам назвал "нелиберальной демократией". Сторонники правящей партии поддерживают ее жесткую миграционную политику и приветствуют начавшееся при Орбане экономическое оживление.

Накануне нынешних выборов Виктор Орбан и другие лидеры Фидес обещали быстро утвердить законопроект, призванный значительно ограничить работу неправительственных групп, помогающих просителям убежища.