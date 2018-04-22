Школьник жалуется на принуждение к участию в "Бессмертном полку"

Десятиклассники одной из школ подмосковного наукограда Королев написали жалобу на принуждение к посещению “Бессмертного полка” 9 мая. В руководстве их школы и пресс-службе администрации Королева отрицают существование каких-либо разнарядок на участие в праздничном шествии. Организаторы “Бессмертного полка” сетуют на чрезмерное рвение региональных чиновников.

Убеждения человеческой свободы

“Я считаю это сугубо пропагандистским и политическим событием. Но, честно говоря, моя инициатива этим заняться исходит не от неприязни к акции, а от некоторых убеждений человеческой свободы”, – заявил Радио Свободы десятиклассник из Королева Николай (имя изменено), инициировавший обращение своих одноклассников о принудительном участии в шествии 9 мая.

Настоящие имя и фамилия школьника известны Радио Свобода, но мы не публикуем их, так как собеседник является несоврешеннолетним. Николай поначалу просил указать в тексте, в какой школе учится. Затем Радио Свобода обратилось к руководству его школы, в школе ответили, что не будут комментировать действия Николая, так как его жалобы основаны на предположениях, и никаких документов об обязательном участии в демонстрации 9 мая не существует. Судя по тону разговора, в школе о жалобе хорошо осведомлены и крайне раздражены ею. После звонка Радио Свобода в школу, Николай попросил корреспондента Радио Свобода все-таки не указывать название школы, он рассказал, что “испытывает некоторое давление”.

Школа, в которой произошел скандал, в прошлом году вошла в рейтинг 100 лучших школ Подмосковья, а “жалобщик” Николай упоминается в новостях Королева как победитель международной школьной олимпиады. Кроме того Николай – активист предвыборной кампании Алексея Навального и участник движения за отказ от военной службы по убеждениям.

По словам Николая, в течение учебного года на уроках неоднократно говорилось, что учащиеся обязаны прийти 9 мая на “Бессмертный полк”. Причем либо просто прийти, либо в качестве прохождения обязательных военных сборов для десятиклассников. В рамках сборов предполагалось проведение зачета по строевой подготовке, тоже 9 мая, в то же время и на том же месте, где должен пройти “Бессмертный полк”.

Николай рассказал, что и год назад, в рамках “Бессмертного полка” в 2017 году в Королеве шла колонна из учеников его школы, причем администрация подмосковного Королева в своем постановлении от 24 апреля 2017 года (№ 349-ПА) о проведении мероприятий 9 мая 2017 года, в том числе запланировала “обеспечить участие учащихся учебных учреждений городского округа Королёв Московской области в шествии, проведении торжественного мероприятия и праздничного концерта”.

Защита жалобой

Не желая насильно участвовать в демонстрации 9 мая, Николай инициировал заявление, которое, кроме него, подписали ещё шесть его одноклассников. Заявление есть в распоряжении Радио Свобода, оно составлено юридически очень грамотно для десятиклассника. Николай утверждает, что писал его сам: видимо, сказался опыт политического активизма и способности победителя международной школьной олимпиады. Уполномоченному по правам ребенка Московской области и Комитету образования Королева Николай и его одноклассники заявили, что отказываются проходить строевую подготовку или участвовать в каких-либо мероприятиях 9 мая, так как 9 мая – выходной день.

Николай также обратился (обращение также есть в распоряжении Радио Свобода) в Комитет образования Королева с требованием предоставить план учебных военных сборов – чтобы выяснить, действительно ли проведение строевой подготовки официально запланировано на “Бессмертном полку”, а затем пожаловался в прокуратуру Королева – потому что план сборов ему не предоставили. Исполняющая обязанности председателя Комитета образования Королева Наталья Сушилина ответила Николаю и его одноклассникам бумагой о том, что посещение “Бессмертного полка” является “сугубо добровольным” (есть в распоряжении Радио Свобода).

По словам Николая эти жалобы провели к многочисленным беседам руководства школы с учениками его класса и их родителями. Сначала руководство школы вообще отказалось от организации собственной колонны на “Бессмертном полку”, а затем решило, что школьная колонна все-таки будет, но без участия “жалобщиков”.

Дискредитация идеи

Когда семью начинают дробить – папу приглашают в колонну его корпорации, маму – в колонну её бюджетной организации, а сына и дочь – в школьные колонны, происходит подмена смысла

Акция “Бессмертный полк” проходит практически во всех городах страны. В некоторых городах её проводят местные власти, в некоторых – одна из двух общественных структур: Движение “Бессмертный полк” и “Бессмертный полк России”. Сергей Лапенков, один из авторов самой идеи акции и представитель Движения “Бессмертный полк”, пояснил Радио Свобода, что не в курсе ситуации в Королеве, но регулярно сталкивается с информацией об организации региональными чиновниками шествий, куда пытаются сгонять людей.

“Мы – за то, чтобы участие в “Бессмертном полку” не было даже предметом назойливого напоминания. Разговор со школьниками должен вестись по-другому. Я хорошо помню плакатный патриотизм советского розлива, я в школе учился в это время. В моем десятом классе на демонстрацию не прийти было нельзя, но приходили, чтобы портвейн выпить с друзьями”, – вспоминает он.

Если даже школьников Королева не заставляют участвовать в акции 9 мая, организована, по мнению Лапенкова, она не совсем правильно. “Изоляция школьников в особых колоннах нарушает принципы “Бессмертного полка”. Эта история должна быть семейной. “Бессмертный полк” – это история личной памяти семьи, памяти о конкретных людях. Когда семью начинают дробить – папу приглашают в колонну его корпорации, маму – в колонну её бюджетной организации, а сына и дочь – в школьные колонны, происходит подмена смысла”, – добавляет Лапенков.

“Каждый год на шествие приходит все больше и больше людей. Не замечаю, что по разнарядке", – говорит Виктор Гладышев, координатор "Бессмертного полка России" по Московской области. Но Гладышев также отметил в комментарии Радио Свобода, что, периодически, появляется информация о “ретивой инициативе” чиновников, которая вызывает осуждение организаторов “Бессмертного полка”. О ситуации в Королеве ему также неизвестно.“К сожалению, в Королеве никто официально не заявляет о желании быть координатором “Бессмертного полка”, и колонну из жителей, приходящих на митинг, торжественное мероприятие с портретами фронтовиков, организуют работники местной администрации", – говорит Гладышев.

В пресс-службе администрации Королева в разговоре с Радио Свобода выразили удивление от того, что кто-то утверждает о недобровольности участия в шествии 9 мая. Наоборот, в пресс-службе утверждают, что жители постоянно звонят с вопросами о том, как принять участие в шествии “Бессмертного полка”. В Королеве, как и по Подмосковью в целом, плакаты к “Бессмертному полку”, можно бесплатно распечатать в МФЦ, и эта услуга востребована. В администрации Королева утверждают, что никаких политических мероприятий 9 мая не планируется, только “Бессмертный полк”. Формулировку из документа 2017 года об “обеспечении участия учащихся в мероприятиях 9 мая” называют сугубо технической и не предполагающей принуждения к посещению демонстрации.

Истории о принудительном участии людей в акциях "Бессмертных полков" появляются уже несколько лет. По информации “Известий”, в прошлом году администрация президента специально уведомляла региональных чиновников о недопустимости принуждения к участию в шествии “Бессмертного полка”. Эксперт ОВД-Инфо Григорий Дурново, занимающийся мониторингом нарушения свободы собраний в России, отметил в разговоре с Радио Свобода, что открытых протестов против недобровольных посещений митингов почти нет. Обычно люди лишь анонимно публикуют разнарядки с требованием посетить ту или иную провластную демонстрацию. Из-за анонимности подлинность документа часто не всегда можно установить.

Сопредседатель независимого профсоюза “Учитель” Всеволод Луховицкий отметил в разговоре с Радио Свобода, что ему неизвестны случаи сгона школьников на “Бессмертный полк”, но практика отправки на общественные акции существует. Например, когда в какой-нибудь районный центр приезжает губернатор области, школьников могут попросить пойти на его торжественную встречу. Школам выделяют определенные квоты – например, по 50 человек – так что если кто-то из детей или учителей откажется, им быстро находят замену.