"Чтобы русский талант победил". Егор Чернюк уезжает в США, но хочет вернуться

Егор Чернюк, координатор штаба Навального в Калининграде, один из героев фильма Андрея Лошака “Возраст несогласия”, номинант на премию Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в России, был вынужден срочно уехать за границу. Егора, как и других сторонников Навального, задерживали и допрашивали сотрудники полиции и Центра “Э” во время всей избирательной кампании. Осенью прошлого года “эшники” угрожали “засунуть” активиста в армию, если он откажется с ними сотрудничать. “Я не годен к военной службе по медицинским показаниям, но эшники сказали, что в армию меня все равно заберут и никакой адвокат мне не поможет”, – рассказывал Егор Радио Свобода полгода назад. После выборов президента России на Егора завели уголовное дело за уклонение от службы в армии. Наказанием по этой статье может быть срок лишения свободы до двух лет.

Приходили полицейские, среди которых были "эшники" и снимали на камеру, как нам вручают повестки

– Я не очень рад, что пришлось уезжать таким образом, но выбора у меня не было, – говорит Егор. – Я ожидал, что так может произойти. Сразу после того, как я стал координатором штаба Навального в Калининграде, начался прессинг со стороны Центра по противодействию экстремизму. Силовики давили на моих близких, потому что понимали, что меня пугать бесполезно. Отца пытались обвинить в незаконной предпринимательской деятельности. Мне пришлось из-за родителей пойти на допрос в Центр “Э”. Тогда мне предложили либо "стучать", либо в армию. "Стучать" я отказался и больше к ним не приходил. Во время осеннего призыва мне и другому сотруднику штаба Навального в Калининграде Олегу Алексееву постоянно приносили повестки в армию. Приходили полицейские, среди которых были "эшники" и снимали на камеру, как нам вручают повестки.

– Вам сейчас двадцать лет. Вы все это время скрывались от военкомата?

– У меня есть законные основания считаться негодным к службе в армии. Три года назад я уже проходил медкомиссию. Тогда мне сказали, что нужно дополнительно обследовать почки. Я не сделал этого, потому что надоело продираться сквозь бюрократию. Интерес ко мне военкомата связан исключительно с моей политической деятельностью. Я не хотел подавать в суд на военкомат, потому что думал, что не смог бы во время суда выезжать из страны. А мне важно было ездить в Литву и Польшу на экзамены, потому что в Калининграде нет возможности сдавать экзамены в американские вузы.

У меня есть законные основания считаться негодным к службе в армии

7 марта сотрудники Центра “Э” отвезли меня в Следственный комитет под предлогом, что нужно оформить протокол по поводу митинга. Следователь сказал, что я годен к армии (хотя я еще не прошел медосмотр). Он говорил, что будет возбуждать уголовное дело за уклонение от военной службы. Я воспользовался 51-й статьей Конституции РФ.

Вчера в девять утра ко мне домой пришли “эшники”. Они сказали, что возбудили уголовное дело за уклонение от военной службы. Эшники отвезли меня на следственные действия в военкомат. В военкомате силовики первыми вошли к главврачу. После этого главврач со мной разговаривала, как будто я на допросе во время Нюрнбергского процесса. Потом мы бегали по врачам. Каждый раз главврач заходила в кабинет, задавала тон за закрытой дверью, лишь потом впускали меня. Медики игнорировали то, что я говорил о своих болезнях.

Главврач со мной разговаривала, как будто я на допросе во время Нюрнбергского процесса

Даже хирург, который никогда не признал бы меня годным к воинской службе, если бы медкомиссия проходила бы объективно. Стоматолог хотел меня отправить на дополнительное обследование, но главврач сказала, чтобы он писал “годен”. Потом мы пришли к психиатру. Она спросила, есть ли жалобы. Я ответил, когда кидают кирпичи в окна, разрисовывают свастикой дверь подъезда, угрожают, нападают, таскают на допросы, концентрация событий делает человека не очень уравновешенным. Она спросила меня, не хочу ли я лечь в психиатрическую больницу на обследование.

Либо я подписываю согласие на лечение в психиатрической больнице, либо отказываюсь от медкомиссии

В кабинете главврача в присутствии сотрудника Центра ”Э” мне сказали: либо я подписываю согласие на лечение в психиатрической больнице, либо отказываюсь от медкомиссии. Во втором случае меня сейчас же везут в Следственный комитет. Я подписал согласие, чтобы меня отпустили. Сотрудник Центра “Э” вручил мне повестку с требованием прийти 20 апреля на допрос в Следственный комитет. Я решил, что надо бежать, потому что в любой момент мне могли бы запретить выезд из страны. Я ночью пересек границу, остановился у своих друзей.

​– То есть вас пытались принудить к психиатрическому лечению?

– Я мог бы не говорить психиатру, как устал от “кошмариков”, которые нам постоянно устраивает Центр “Э”. Но я просто сказал, как есть. Если бы я попал в психиатрическую больницу, то я не знаю, что со мной бы там сделали.

– Во время избирательной кампании Алексея Навального многие волонтеры говорили, что после выборов прессинг на них усилится. Именно это и происходит сейчас?

Волонтеру нашего штаба силовики сказали, что всех будут капитально "чистить" после выборов

​– Конечно, по всей стране. Волонтеру нашего штаба силовики сказали, что всех будут капитально "чистить" после выборов. Сейчас активным сторонникам Навального в Калининграде названивают некие люди, представляются ФСБ и говорят, чтобы прекращали высовываться. Вчера координатор штаба в Сочи Костя Зыков стал подозреваемым по делу об изготовлении поддельных платежных документов. С нами последовательно и предсказуемо сводят счеты.

С нами последовательно и предсказуемо сводят счеты

Недавно к нам пришли полицейские, якобы им поступила “жалоба на туалет штаба Навального”. Это прямая цитата. Они что-то долго вынюхивали в туалете и нашли большой пакет. Мы подумали, что это посылка из Аргентины, которую расфасовали и по штабам Навального развезли. Так тоскливо стало. Но полицейские достали листы бумаги, напоминающие бюллетени, якобы мы их подделывали. Они сами подбросили нам эти фальшивки.

– До этого вы отсидели десять суток за организацию акции “Забастовка избирателей”.

– Выборы президента я провел в камере. Это очень скучный полузвездочный отель, где нельзя пользоваться электроникой. Вокруг либо пьяные водители, либо бездомные, либо бывшие зэки. Сокамерники называли меня инопланетянином и сектантом. Но голосовать они отказались, сказали, что выборы – это фарс. В тюрьме очень скучно и хочется быстрее на волю.

​– Что вы сейчас собираетесь делать?

– Я должен был в июле уехать из России в США, потому что поступил в престижный американский университет. Он находится рядом с Филадельфией. Я буду изучать computer science, как и собирался. Я вдохновлен трудами Леонида Волкова и остальных математиков, которые занимаются электронной демократией.

– Что будет со штабом в Калининграде?

– Штаб продолжит работать с новым координатором. Я буду удаленно помогать ребятам. Возможно, займусь расследованиями, будем раскачивать региональную повестку. Волонтеры в целом устали от кампании, но ждут новых приключений.

– Хотите продолжать спасать Россию?

За время кампании я понял, что Россия – это хорошо

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– До кампании я не собирался связывать свою жизнь с Россией. Но сейчас я вижу, что в России – океан возможностей. Их трудно реализовать только по одной причине: из-за некомпетентности нынешней власти. Я буду в любом случае поддерживать интеллектуальное меньшинство, которое хочет перемен к лучшему в нашей стране. За время кампании я понял, что Россия – это хорошо. Жаль, что я туда не смогу вернуться в ближайшем будущем. И мне немного тоскливо из-за того, что приходится покидать Россию таким образом, второпях. Все-таки двадцать лет моей жизни. Я хочу вернуться из США к следующей президентской кампании Алексея Навального. У меня есть мечта, чтобы меня, как Саакашвили, сторонники перенесли через границу, и чтобы мы наконец победили жуликов и воров. Кстати, студенты престижных вузов США и Англии, уехавшие в 90-е вместе с родителями, рассказывали мне, что хотят вернуться в Россию.

Мне кажется увлекательным построить свою жизнь с нуля

​– Зачем?

– Чтобы русский талант победил.

– Но вы сами давно мечтали об Америке.

– Америка меня всегда вдохновляла концепцией, что там можно достичь чего угодно, используя свой интеллект. В Америке есть своя доля хаоса, но тем не менее, в этой стране много свобод и возможностей. Мне кажется увлекательным построить свою жизнь с нуля. И мне очень нравится архитектура американских городов. Но я очень хочу полученные там знания использовать для развития демократических институтов моей страны.

– Вы подвели для себя какие-то итоги года политической борьбы? Что вы поняли о людях, которые выбирают Путина?

Люди выбирают Путина, потому что у них нет альтернативных источников информации, плюс они апатичны и плохо образованы

​– Я считаю, что наша работа была не просто так. Мы сумели распространить наши идеи, показать, что есть альтернативный вектор развития. И нет никакого подавляющего большинства сторонников Путина. Конечно, граждане будут выбирать Путина, потому что никто из других кандидатов, даже мой любимый Сурайкин, не вел избирательную кампанию. Люди выбирают Путина, потому что у них нет альтернативных источников информации. Плюс жители нашей страны в своей массе апатичны и плохо образованны.

– Как и где вы учились?

– В обычной полусельской школе в пригороде Калининграда. Я закончил музыкальную школу по классу флейты и художественную школу. Общеобразовательную школу я закончил с медалью, но фундаментальных знаний у меня не накопилось. И я сам без репетиторов и курсов изучал физику, математику и английский. Я подавал документы в разные американские вузы, в том числе в Гарвард, общался с ребятами, которые уже учатся там.

– Удивились, что вас номинировали на премию Бориса Немцова?

Я в этом списке представляю всех молодых сторонников Навального

​– Думаю, что я в этом списке представляю всех молодых сторонников Навального. И только с этой точки зрения я имею право быть в числе номинантов, среди которых чеченские правозащитники, Юрий Дмитриев и Алексей Навальный.

– Что теперь будет с вашим домашним хорьком Виталиком? Вы его показали в фильме “Возраст несогласия”.

– Появились кандидаты в хозяины Виталика. Думаю устроить выборы человека, которому достанется Виталик. Проведу праймериз, дебаты. Уверен, что у Виталика все будет хорошо.