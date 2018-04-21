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"Чтобы русский талант победил". Егор Чернюк уезжает в США, но хочет вернуться

Егор Чернюк, координатор штаба Навального в Калининграде, один из героев фильма Андрея Лошака “Возраст несогласия”, номинант на премию Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в России, был вынужден срочно уехать за границу. Егора, как и других сторонников Навального, задерживали и допрашивали сотрудники полиции и Центра “Э” во время всей избирательной кампании. Осенью прошлого года “эшники” угрожали “засунуть” активиста в армию, если он откажется с ними сотрудничать. “Я не годен к военной службе по медицинским показаниям, но эшники сказали, что в армию меня все равно заберут и никакой адвокат мне не поможет”, рассказывал Егор Радио Свобода полгода назад. После выборов президента России на Егора завели уголовное дело за уклонение от службы в армии. Наказанием по этой статье может быть срок лишения свободы до двух лет.

Егор Чернюк (слева)
Егор Чернюк (слева)
Приходили полицейские, среди которых были "эшники" и снимали на камеру, как нам вручают повестки

Я не очень рад, что пришлось уезжать таким образом, но выбора у меня не было, говорит Егор. Я ожидал, что так может произойти. Сразу после того, как я стал координатором штаба Навального в Калининграде, начался прессинг со стороны Центра по противодействию экстремизму. Силовики давили на моих близких, потому что понимали, что меня пугать бесполезно. Отца пытались обвинить в незаконной предпринимательской деятельности. Мне пришлось из-за родителей пойти на допрос в Центр “Э”. Тогда мне предложили либо "стучать", либо в армию. "Стучать" я отказался и больше к ним не приходил. Во время осеннего призыва мне и другому сотруднику штаба Навального в Калининграде Олегу Алексееву постоянно приносили повестки в армию. Приходили полицейские, среди которых были "эшники" и снимали на камеру, как нам вручают повестки.

– Вам сейчас двадцать лет. Вы все это время скрывались от военкомата?

У меня есть законные основания считаться негодным к службе в армии. Три года назад я уже проходил медкомиссию. Тогда мне сказали, что нужно дополнительно обследовать почки. Я не сделал этого, потому что надоело продираться сквозь бюрократию. Интерес ко мне военкомата связан исключительно с моей политической деятельностью. Я не хотел подавать в суд на военкомат, потому что думал, что не смог бы во время суда выезжать из страны. А мне важно было ездить в Литву и Польшу на экзамены, потому что в Калининграде нет возможности сдавать экзамены в американские вузы.

У меня есть законные основания считаться негодным к службе в армии

7 марта сотрудники Центра “Э” отвезли меня в Следственный комитет под предлогом, что нужно оформить протокол по поводу митинга. Следователь сказал, что я годен к армии (хотя я еще не прошел медосмотр). Он говорил, что будет возбуждать уголовное дело за уклонение от военной службы. Я воспользовался 51-й статьей Конституции РФ.

Вчера в девять утра ко мне домой пришли “эшники”. Они сказали, что возбудили уголовное дело за уклонение от военной службы. Эшники отвезли меня на следственные действия в военкомат. В военкомате силовики первыми вошли к главврачу. После этого главврач со мной разговаривала, как будто я на допросе во время Нюрнбергского процесса. Потом мы бегали по врачам. Каждый раз главврач заходила в кабинет, задавала тон за закрытой дверью, лишь потом впускали меня. Медики игнорировали то, что я говорил о своих болезнях.

Главврач со мной разговаривала, как будто я на допросе во время Нюрнбергского процесса

Даже хирург, который никогда не признал бы меня годным к воинской службе, если бы медкомиссия проходила бы объективно. Стоматолог хотел меня отправить на дополнительное обследование, но главврач сказала, чтобы он писал “годен”. Потом мы пришли к психиатру. Она спросила, есть ли жалобы. Я ответил, когда кидают кирпичи в окна, разрисовывают свастикой дверь подъезда, угрожают, нападают, таскают на допросы, концентрация событий делает человека не очень уравновешенным. Она спросила меня, не хочу ли я лечь в психиатрическую больницу на обследование.

Либо я подписываю согласие на лечение в психиатрической больнице, либо отказываюсь от медкомиссии

В кабинете главврача в присутствии сотрудника Центра ”Э” мне сказали: либо я подписываю согласие на лечение в психиатрической больнице, либо отказываюсь от медкомиссии. Во втором случае меня сейчас же везут в Следственный комитет. Я подписал согласие, чтобы меня отпустили. Сотрудник Центра “Э” вручил мне повестку с требованием прийти 20 апреля на допрос в Следственный комитет. Я решил, что надо бежать, потому что в любой момент мне могли бы запретить выезд из страны. Я ночью пересек границу, остановился у своих друзей.

– То есть вас пытались принудить к психиатрическому лечению?

Я мог бы не говорить психиатру, как устал от “кошмариков”, которые нам постоянно устраивает Центр “Э”. Но я просто сказал, как есть. Если бы я попал в психиатрическую больницу, то я не знаю, что со мной бы там сделали.

– Во время избирательной кампании Алексея Навального многие волонтеры говорили, что после выборов прессинг на них усилится. Именно это и происходит сейчас?

Волонтеру нашего штаба силовики сказали, что всех будут капитально "чистить" после выборов

Конечно, по всей стране. Волонтеру нашего штаба силовики сказали, что всех будут капитально "чистить" после выборов. Сейчас активным сторонникам Навального в Калининграде названивают некие люди, представляются ФСБ и говорят, чтобы прекращали высовываться. Вчера координатор штаба в Сочи Костя Зыков стал подозреваемым по делу об изготовлении поддельных платежных документов. С нами последовательно и предсказуемо сводят счеты.

С нами последовательно и предсказуемо сводят счеты

Недавно к нам пришли полицейские, якобы им поступила “жалоба на туалет штаба Навального”. Это прямая цитата. Они что-то долго вынюхивали в туалете и нашли большой пакет. Мы подумали, что это посылка из Аргентины, которую расфасовали и по штабам Навального развезли. Так тоскливо стало. Но полицейские достали листы бумаги, напоминающие бюллетени, якобы мы их подделывали. Они сами подбросили нам эти фальшивки.

– До этого вы отсидели десять суток за организацию акции “Забастовка избирателей”.

Выборы президента я провел в камере. Это очень скучный полузвездочный отель, где нельзя пользоваться электроникой. Вокруг либо пьяные водители, либо бездомные, либо бывшие зэки. Сокамерники называли меня инопланетянином и сектантом. Но голосовать они отказались, сказали, что выборы – это фарс. В тюрьме очень скучно и хочется быстрее на волю.

"Забастовка избирателей" в Калининграде
"Забастовка избирателей" в Калининграде

– Что вы сейчас собираетесь делать?

Я должен был в июле уехать из России в США, потому что поступил в престижный американский университет. Он находится рядом с Филадельфией. Я буду изучать computer science, как и собирался. Я вдохновлен трудами Леонида Волкова и остальных математиков, которые занимаются электронной демократией.

– Что будет со штабом в Калининграде?

Штаб продолжит работать с новым координатором. Я буду удаленно помогать ребятам. Возможно, займусь расследованиями, будем раскачивать региональную повестку. Волонтеры в целом устали от кампании, но ждут новых приключений.

– Хотите продолжать спасать Россию?

За время кампании я понял, что Россия – это хорошо

До кампании я не собирался связывать свою жизнь с Россией. Но сейчас я вижу, что в России океан возможностей. Их трудно реализовать только по одной причине: из-за некомпетентности нынешней власти. Я буду в любом случае поддерживать интеллектуальное меньшинство, которое хочет перемен к лучшему в нашей стране. За время кампании я понял, что Россия это хорошо. Жаль, что я туда не смогу вернуться в ближайшем будущем. И мне немного тоскливо из-за того, что приходится покидать Россию таким образом, второпях. Все-таки двадцать лет моей жизни. Я хочу вернуться из США к следующей президентской кампании Алексея Навального. У меня есть мечта, чтобы меня, как Саакашвили, сторонники перенесли через границу, и чтобы мы наконец победили жуликов и воров. Кстати, студенты престижных вузов США и Англии, уехавшие в 90-е вместе с родителями, рассказывали мне, что хотят вернуться в Россию.

Мне кажется увлекательным построить свою жизнь с нуля

– Зачем?

Чтобы русский талант победил.

– Но вы сами давно мечтали об Америке.

Америка меня всегда вдохновляла концепцией, что там можно достичь чего угодно, используя свой интеллект. В Америке есть своя доля хаоса, но тем не менее, в этой стране много свобод и возможностей. Мне кажется увлекательным построить свою жизнь с нуля. И мне очень нравится архитектура американских городов. Но я очень хочу полученные там знания использовать для развития демократических институтов моей страны.

– Вы подвели для себя какие-то итоги года политической борьбы? Что вы поняли о людях, которые выбирают Путина?

Люди выбирают Путина, потому что у них нет альтернативных источников информации, плюс они апатичны и плохо образованы

Я считаю, что наша работа была не просто так. Мы сумели распространить наши идеи, показать, что есть альтернативный вектор развития. И нет никакого подавляющего большинства сторонников Путина. Конечно, граждане будут выбирать Путина, потому что никто из других кандидатов, даже мой любимый Сурайкин, не вел избирательную кампанию. Люди выбирают Путина, потому что у них нет альтернативных источников информации. Плюс жители нашей страны в своей массе апатичны и плохо образованны.

– Как и где вы учились?

В обычной полусельской школе в пригороде Калининграда. Я закончил музыкальную школу по классу флейты и художественную школу. Общеобразовательную школу я закончил с медалью, но фундаментальных знаний у меня не накопилось. И я сам без репетиторов и курсов изучал физику, математику и английский. Я подавал документы в разные американские вузы, в том числе в Гарвард, общался с ребятами, которые уже учатся там.

– Удивились, что вас номинировали на премию Бориса Немцова?

Я в этом списке представляю всех молодых сторонников Навального

Думаю, что я в этом списке представляю всех молодых сторонников Навального. И только с этой точки зрения я имею право быть в числе номинантов, среди которых чеченские правозащитники, Юрий Дмитриев и Алексей Навальный.

– Что теперь будет с вашим домашним хорьком Виталиком? Вы его показали в фильме “Возраст несогласия”.

Появились кандидаты в хозяины Виталика. Думаю устроить выборы человека, которому достанется Виталик. Проведу праймериз, дебаты. Уверен, что у Виталика все будет хорошо.

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