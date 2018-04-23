Сеул остановил пропангандистское вещание на границе с КНДР

За несколько дней до встречи руководителей двух корейских государств Южная Корея остановила пропагандистское радиовещание из громкоговорителей на границе с КНДР. В заявлении министерства обороны Южной Кореи, распространенном в понедельник в Сеуле, отмечается, что решение принято с целью "снижения военной напряженности между Югом и Севером", а также создания подходящей "атмосферы для мирных переговоров".

Это первый случай за два года, когда Сеул останавливает вещание, которое состоит в основном из новостей, поп-музыки и критики северокорейского режима. Пхеньян снизил масштабы ответной пропаганды в феврале на фоне договоренности об участии северокорейских спортсменов в Олимпийских играхв южнокорейском Пхенчхане.

Переговоры президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына должны состояться 27 апреля в деревне Панмунджом, расположенной в разделительной зоне между двумя Кореями.Западные СМИ сообщают, что в ходе саммита может быть достигнута договоренность о формальном прекращении войны между Севером и Югом, которое так и не было заключено.

В минувшую субботу Северная Корея заявила, что приостанавливает ядерные и ракетные испытания и отказывается от своего ядерного полигона. И вместо этого будет стремиться к экономическому росту и миру в преддверии запланированных встреч на высшем уровне с Южной Кореей и США. Это объявление приветствовали лидеры всего мира, в том числе президент США Дональд Трамп.