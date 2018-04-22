В Южной Корее идёт подготовка к саммиту с Ким Чен Ыном

В Южной Корее полным ходом идет подготовка к первой за более чем 10 лет встрече на высшем уровне с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом в Сеуле сообщили представители властей в воскресенье, выразив при этом некоторый скептицизм в отношении обещаний, сделанных КНДР.

Северная Корея заявила в субботу, что приостанавливает ядерные и ракетные испытания и отказывается от своего ядерного полигона. И вместо этого будет стремиться к экономическому росту и миру накануне запланированных встреч на высшем уровне с Южной Кореей и США. Это объявление приветствовали лидеры всего мира, в том числе президент США Дональд Трамп.

Как отмечает агентство Рейтер, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин "подвергнется интенсивному международному контролю, когда встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном". Эксперты в Сеуле напоминают, что Северная Корея неоднократно говорила о денуклеаризации и в прошлом, и обязывалась заморозить свою программу создания ядерного оружия. Заявление, сделанное Ким Чен Ыном, не включало в себя обязательства по утилизации ядерного оружия и ракет. И есть сомнения, что Пхеньян когда-либо откажется от ядерного арсенала, который развивает на протяжении десятилетий.

Лидер КНДР утверждал, что Северная Корея больше не нуждается в испытании ядерных бомб или межконтинентальных баллистических ракет, поскольку у страны уже есть оружие, и он приложит все усилия к экономическому развитию. Президент Южной Кореи приветствовал объявление Кима как "крупный" шаг на пути к денуклеаризации. Западные СМИ сообщают, что в ходе саммита представителей двух Корей может быть достигнута договоренность о формальном прекращении войны между Севером и Югом, которое так и не было заключено.

Ким Чен Ын встретится 27 апреля с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в деревне Панмунджом, расположенной в разделительной зоне между двумя Кореями. Об этом сообщило 29 марта южнокорейское информационное агентство Рёнхап со ссылкой на власти в Сеуле.