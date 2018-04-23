Организатор терактов в Париже приговорен к 20 годам тюрьмы

В Бельгии главный подозреваемый в организации терактов в Париже Салах Абдеслам приговорен к 20 годам тюрьмы. Абдеслама судили в Брюсселе по делу о перестрелке перед его задержанием. Суд признал его виновным в покушении на убийство полицейских с целью теракта.

После процесса в Бельгии Абдеслам предстанет перед судом во Франции.

Он единственный выживший участник нападения. Три года назад террористы убили в Париже 130 человек. После этого Абдеслам скрывался в Бельгии. А через несколько дней после его задержания взрывы устроили в Брюсселе. Их жертвами стали 35 человек.