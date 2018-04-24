"Выдавливают из науки". Письмо ученых Путину

Петербургский Союз ученых выступил с открытым письмом, в котором призвал прекратить перевод научных сотрудников на неполные ставки с целью имитировать выполнение майских указов Путина.

В открытом письме петербургских ученых говорится о неприкрытом обмане, с помощью которого бюрократическая система, управляющая российской наукой, делает вид, что повышает ученым зарплаты. Поскольку «майские указы» не сопровождались финансовым обеспечением, их выполнение с самого начала стало имитацией: руководителям научных учреждений давались указания повысить зарплату ученым без ее реального повышения – то есть на бумаге, путем увольнений сотрудников и перевода их на половину, треть и даже более мелкие доли ставки. «Научных сотрудников (якобы добровольно) в массовом порядке переводят на неполные ставки (0.5 и даже до 0.1). Также используется перевод их на не научные, а технические должности, что влечет за собой, помимо морального ущерба, потерю ряда прав, имеющихся у научных сотрудников. На тех сотрудников, которые не соглашаются на подобные унизительные предложения, оказывается административное давление, против них выдвигаются демагогические обвинения в том, что они не хотят помочь своему институту в трудном положении, что они — «не патриоты» и т. д.», - поясняют авторы письма.

Если научное сообщество не будет защищать свои права само, то его никто не защитит.

Доктор исторических наук, заместитель председателя правления Петербургского Союза ученых Давид Раскин считает, что научные институты и ведомство, которое ими руководит, ФАНО (Федеральное агентство научных организаций) совершенно не готовы к выполнению «майских указов», поэтому они всеми способами пытаются создать видимость их исполнения.

– Это началось давно, просто сейчас приняло массовый и системный характер, стало затрагивать слишком много людей. Поэтому мы поняли, что если научное сообщество не будет защищать свои права само, то его никто не защитит. И мы решили подать такой пример – отстаивания учеными своих прав, я думаю, это нужно было сделать именно сейчас. И еще я думаю, что если ученые молчат, то с ними можно беспрепятственно сделать все, что угодно, а вот если они не молчат – тогда возможны варианты. Ну, и кроме того – это единственное, что мы можем сделать.

Вместо повышения зарплаты идет фактическое сокращение штатов и урезание ставок

По словам председателя правления Петербургского Союза ученых, доктора физико-математических наук Андрея Тимковского, известия о плачевном положении дел стали поступать давно, просто нынешней весной масштабы имитации поднятия зарплат ученым приняли критический характер.

– Первым об этом официально заговорил в марте Алексей Хохлов, который баллотировался в президенты РАН, но не был утвержден правительством. Он говорил, что майские указы выполняются отвратительно, что вместо повышения зарплаты идет фактическое сокращение штатов и урезание ставок, и что зарплата повышается формально, в итоге оставаясь такой же, и что это издевательство и нарушение закона. В Союз Ученых, членами которого являются сотрудники и академических, и не академических институтов, и вузов, информация поступает из первых рук – о том, что сотрудники повсеместно переводятся на часть ставки, а некоторые – на технические должности, например, в инженеры, и тогда они уже не подпадают под действие майских указов о повышении зарплаты, и это дополнительное безобразие. Современная наука оснащена сложными приборами, требующими дополнительного технического обслуживания, требует лаборантов – и тут мы видим их дискриминацию, которая может лишить науку необходимого персонала. На основе всех этих данных и было составлено наше письмо, которые было представлено на конференции Союза ученых, прошедшей 15 апреля и практически единогласно принявшей этот текст. Открытое письмо послано в Администрацию президента, руководству РАН и ФАНО.

– А почему Союз ученых решил написать свое письмо только сейчас?

Они там не понимают сам принцип фундаментальной науки, которая работает на будущее, окупается лет через 20.

– Потому что раньше эти вещи делались выборочно, а сейчас они приняли повальный характер, по всем институтам, и все трубят о выполнении майских указов президента. Еще в марте заместитель министра Минобрнауки говорил, что он ничего не знает об этом, что ничего такого нет, но сейчас пошла настоящая волна, количество перешло в качество. Надо сказать, что безобразия начались не с 2013 года, когда был принят закон о реформе РАН, за который никто так и не ответил – и не ответит, хотя ясно, все красивые намерения провалились, а руководство наукой перешло в руки чиновников, которые задают нормативы и критерии, никак не соответствующие научному процессу. Но на самом деле, все началось еще в 1992 году, когда наука была лишена финансирования, и 25 лет академическая наука не получала ни гроша на оборудование, поэтому многие ученые уезжали за границу. Тогда министры образования и науки по очереди укоряли Академию наук, что она дает мало продукции, но это вранье: на доллар вложений РАН давала больше продукции, чем институты США. Тем не менее, пренебрежение наукой вылилось в конкретные действия. Нас завалили безумной отчетностью, это арифметический, бухгалтерский подход к науке – как к заводу по выпуску гвоздей. Понятно же, что у нас может быть одна публикация, которая перевешивает 20 других. Так что отношение к науке отвратительное – начиная от ФАНО и до самого верха.

– А вы не думаете, что там, наверху давно махнули рукой на ученых?

– Там говорятся красивые слова о прорывных технологиях – и о том, что в оценке науки и вопросах финансирования первое место отдается практической пользе, прорывным технологиям. Но это значит, они там не понимают сам принцип фундаментальной науки, которая работает на будущее, окупается лет через 20. Вспомните атомный проект, во всем мире исследования по ядерной физике начинались в 20-е годы, и только в 40-е годы появилась бомба, а потом начались мирные применения ядерной физики. От открытий фундаментальных законов мира до создания прорывных технологий проходит не один десяток лет – это инвестиции в будущее, затратная часть бюджета. И когда Андрей Фурсенко говорит, что наука сама должна зарабатывать деньги, а министр культуры говорит, что библиотеки должны сами зарабатывать деньги, это значит, они не понимают, что все это – траты, которые окупятся когда-нибудь. И ведь по сравнению с расходами на какой-нибудь авианосец или даже танк, расходы на Академию наук – это просто копейки! Думаю, что такое отношение к науке отражает падение общего культурного уровня населения. Оно не понимает, зачем нужна наука, если у нас и так все есть айфоны, смартфоны всякие. И руководители науки этого тоже не понимают – сами они ведь никогда ею не занимались. В западном мире тоже не все в порядке – у них там засилие политкорректности, и их грантовая система тоже порочна, другое дело, что там десятки фондов: не получили грант в одном – получите в другом. Ну, а не получите – тогда катитесь подальше. И гранты даются на очевидные идеи, а не на те, которые Петр Капица называл сумасшедшими, – зато там есть постоянные профессорские ставки и временные, так что некий баланс соблюдается. В научном мире огромное впечатление произвела речь Обамы перед Конгрессом – вступая на пост президента, он сказал, что Америка своими нынешними техническими достижениями обязана фундаментальной науке 20-летней давности, и чтобы через 20 лет не оказаться в хвосте прогресса, сегодня нужно финансировать фундаментальную науку. Сейчас в науке появляется молодежь – чтобы она не уехала, надо их приманивать не мега-грантами, а разумной организацией науки у себя дома, причем не выборочно, не поливая одну пальму в пустыне, – нужно растить лес. И не ориентировать их не дешевый прагматизм.

– А как быть с директорами институтов, похоже, что они просто вынуждены под давлением ФАНО так обращаться с сотрудниками, сокращать ставки, например?

– Да, они находятся между молотом и наковальней. Имен я называть не могу, но есть, например, такой директор одного из московских биологических институтов, который сказал, что он должен просто выполнять поступающие приказы – и видно, что это так и есть.

Главный научный сотрудник Социологического института, член-корреспондент РАН Ирина Елисеева считает, что проблема создана российской бюрократической элитой.

Задумано хорошее дело, но, к сожалению, оно оборачивается профанацией

– Майские указы президента, вышедшие в 2012 году, социально направленные, гуманные, но на практике они обернулись очень неприглядной ситуацией. Надо все время увеличивать зарплату, чтобы она была существенно выше средней зарплаты по региону, но при этом фонд заработной платы никак не увеличивается. И что делать директорам? Они просят сотрудников добровольно написать заявления о согласии перейти на полставки, четверть ставки, даже на 1/10 ставки. Что такое средняя зарплата? В числителе фонд, в знаменателе численность работников: и если фонд в числителе не увеличивается, то, конечно, знаменатель должен уменьшаться, обеспечивая так называемый «рост» зарплаты.

– Как же такой очевидный обман происходит в масштабах страны?

– Постоянно идут дискуссии в разных организациях, в академических институтах, и все упираются в тупик. Академия наук нами больше не руководит, руководит ФАНО – и требует выполнения дорожных карт институтов, где указано два показателя: непомерный рост заработной платы и увеличение доли молодых научных сотрудников. Задумано хорошее дело, но, к сожалению, оно оборачивается профанацией, ложью, обманом, всеобщим недовольством, раздраем между дирекцией и сотрудниками, между дирекцией и ФАНО, между ФАНО и РАН. Возникает клубок проблем, которые можно решить одним способом – действительным повышением зарплат. Иначе получается, что людей просто выдавливают из науки.

Сопредседатель Координационного совета Петербургского Союза ученых Вадим Жуков не знает, почему директора научных институтов бросились так активно сокращать ставки ради видимости повышения зарплат именно этой весной.

Руководители ФАНО совершенно не понимают специфику научного творчества, и в каких условиях работают ученые.

– Трудно сказать, почему ФАНО дает такие указания именно сейчас. Научные сотрудники опасаются, что, дав согласие на переход на часть ставки, они тем самым поставят себя в полную зависимость от администрации, которая обещает на словах сохранить их прежний доход, но на деле может свое обещание и не выполнить. А те, кого переводят на должности инженеров, автоматически теряют какие-то преимущества научных работников – например, возможность встать на квартирный учет. Наконец, всех сильно возмущает несправедливость: с научными работниками поступают вот так, а сами директора получают значительно большие зарплаты и все проблемы решают за счет своих подчиненных. Мы в нашем письме выступаем против тех методов, которыми выполняются майские указы. Мы как бы говорим – президент имел в виду совсем не то, в его указах говорится о необходимости поднять зарплату научным работникам, преподавателям и врачам до 200%, а на практике это выливается в обман.

Руководители ФАНО совершенно не понимают специфику научного творчества, и в каких условиях работают ученые. Они рассуждают так: если сотрудник получил деньги по гранту, то он должен заниматься этим грантом в нерабочее время. Но разделять работу по грантам и по так называемым госзаданиям – это бред. Это страшно вредно, во многих институтах это порождает конфликт между учеными: директора институтов по приказу ФАНО принуждают ученых, получивших гранты, переходить на меньшие ставки, отказываться от части своей зарплаты – иначе эти директора не смогут повысить зарплату всем, как того требуют майские указы. То есть директора вынуждены изворачиваться и идти на обман, а, с другой стороны, к грантополучателям приходят их коллеги и говорят – вы должны отказаться от денег, иначе нас могут сократить. Или вторая проблема – молодых ученых, только что защитившихся, переводят в инженеры, чтобы платить им меньше, не выплачивать премий. У молодых меньше публикаций – но ведь как раз у тех, кто находится в поиске, может в это время и не быть публикаций – зато потом они могут стать авторами перспективных открытий. Был такой замечательный академик Виктор Кабанов, химик, он проанализировал все нобелевские премии по химии и выяснил, что ни одна работа, за которую впоследствии присудили нобелевскую премию, не была сделана в рамках направлений, которые в те времена считались приоритетными. Прикладные исследования – да, их нужно делать по заданию, поскольку нужен практический результат, а вот фундаментальные должны быть инициативными. Могу рассказать свою историю – когда я окончил вуз, я был очень перспективным студентом, у меня уже было две публикации, и все думали, что я скоро защищу диссертацию, но я решил, что мое направление себя исчерпало и стал искать новое – в результате я защитился не через три года, а через девять. Но зато я довольно быстро защитил докторскую диссертацию, организовал лабораторию теории математического моделирования, стал заниматься совсем новыми вещами, было создано новое направление. Еще одна помеха для науки – теперь надо отчитываться каждые три месяца, это потрясающий непрофессионализм, который приведет к тому, что способные молодые люди будут, в основном, уезжать. Я был на 27 Всероссийской научно-образовательной конференции учащихся «Интеллектуальное возрождение» – на нее больше 200 человек съехалось со всей России, и там были блестящие работы школьников. У нас есть резервы, но я боюсь, что политика, которая у нас ведется, ни к чему хорошему не приведет.

В письме ученых говорится о необходимости руководствоваться интересами науки, а не чиновников, содержатся конкретные предложения: министру финансов — «принять самые жесткие меры по наказанию сотрудников Министерства», ответственных за финансирование академического сектора науки: то, что научным институтам не выделяются средства на повышение зарплат, в письма названо саботажем выполнения майских указов. Руководителю ФАНО предлагается жестко наказать своих сотрудников, отвечающих за финансирование институтов ФАНО – как не справившихся со своими обязанностями. Авторы открытого письма предлагают также наказать директоров научных институтов, «сознательно идущих на подлог» - и тем самым опять же срывающим выполнение майских указов.