Бунт академиков

Четыре сотни российских ученых - академиков РАН направили президенту Владимиру Путину письмо, в котором пожаловались на то, что из-за реформы Академии наук в стране "создана громоздкая и неработающая система управления наукой", которая мешает научной деятельности.

О коллективном письме учёных в защиту РАН, беседуем с историком, членом-корреспондентом РАН Сергеем Арутюновым и физиком, академиком РАН, руководителем Троицкого научного центра РАН Сергеем Стишовым.

Ведущий - Владимир Кара-Мурза - старший.

Владимир Кара-Мурза-старший: Почти 400 российских ученых направили президенту Владимиру Путину письмо, в котором пожаловались на то, что из-за реформы Академии наук в России "создана громоздкая и неработающая система управления наукой".

Сегодня у нас в студии один из тех, кто поставил свою подпись под этим письмом, - Сергей Арутюнов, член-корреспондент Российской Академии наук.

Сергей Александрович, что заставило вас подписаться под этим письмом?

Сергей Арутюнов: Просто прибавить свое слово к словам многих моих коллег, которые видят, как гибнет, если называть вещи своими именами, российская великая наука. Мы все стараемся по возможности отсрочить ее конец, но "лекарств" не хватает, как и во многих наших больницах.

Владимир Кара-Мурза-старший: К нашему разговору присоединился историк Аскольд Иванчик, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской Академии наук.

Аскольд Игоревич, что вас заставило написать письмо президенту? Как я понимаю, это второе уже письмо, а первое было в июле 2016 года.

Аскольд Иванчик: В письме, которое мы написали несколько месяцев назад, констатировалась довольно тяжелая ситуация в Российской Академии наук. И с тех пор ничего не изменилось. Хотя после избрания нового президента академии казалось, что в ближайшем времени изменения возможны. Даже установилось довольно благостное у многих отношение: теперь все будет хорошо, замечательно, все изменится к лучшему. Тем не менее, ничего не меняется пока. Будем надеяться, что, может быть, в будущем изменится.

Одна из целей этого письма – показать, что все проблемы, которые были раньше, они на месте, ничего не изменилось. Ну, это и побуждение, вероятно, президента Российской Академии наук активнее заниматься изменением ситуации.

Владимир Кара-Мурза-старший: Действительно ли ученым пытаются навязать правила работы обычных бюджетных организаций? То есть заранее планировать, сколько будет сделано открытий, сколько будет опубликовано статей.

Сергей Арутюнов: Конечно, это невозможно. И это не состоится никогда. Но чиновник всегда старается как-то зарегулировать, а если он не будет стараться это делать, то получится, что он никому не нужен.

Наука - это саморегулирующаяся вещь. Она растет, как растение, как цветок в почве. На нее воздействуют и дождь, и состав почвы, и много других факторов. Регуляторы, схемы и модели управления ей не нужны – она их вырабатывает сама. Важно, как сказали французские купцы Людовику XIV в свое время, не мешать.

Те организации, которые существуют, которые создаются для руководства и регулирования наукой, нужны, но они нужны для оказания квалифицированной помощи ученым. Но они должны именно оказывать помощь, а направляться эта помощь должна одними учеными - другим. Какой-то взаимный контроль, взаимная оценка – она необходима, нужна.

В общем, наука сама по себе вырастает, как дерево, как цветок. А попытки заменить ее чем-то схематизированным, чем-то запрограммированным, они просто нелепы. И это показывает многовековая практика. Сколько существует наука, столько это и есть.

Конечно, всегда были попытки поставить науку на службу государству, на службу тирании. Ну, древнегреческие тираны – они всякие были. Но это не сегодняшние тираны. Это просто слово такое. Есть и мухоловки – тираны. А сиракузский тиран Гиероним Архимеду особенно не мешал, но пользовался помощью Архимеда, пока его какой-то солдат римский не зарубил.

Ну, наших ученых, как правило, не рубят... хотя рубили, многих ученых срубили на корню, и об этом мы тоже не можем забыть. И когда что-то благостное нам рассказывает Бортников, мы не можем этих ученых не вспомнить. Не можем не вспомнить Поливанова, Щуцкого, Невского...

Владимир Кара-Мурза-старший: Вавилова.

Сергей Арутюнов: Я говорю только о самых ближайших мне востоковедах – китаистах и японистах. А о Вавилове и говорить-то нечего!.. Мы даже не знаем, где его могила.

Пусть живет сама наука! А вот этого не очень видно. Она, конечно, выживет, но с ущербом, с замедлением, с потерей массы времени. И конечно, губительную роль в этом играет ФАНО. Я не говорю, что ФАНО (или аналогичное ему учреждение) вообще не нужно. Оно нужно. Но все-таки направлять его должны ученые, которые понимают, что такое наука, как она развивается. Они должны указывать стратегические направления. Пожалуйста, если ФАНО будет оказывать помощь.

Позавчера наш директор Марина Юрьевна Мартынова и академик Тишков Валерий Александрович не очень в унисон доводили до нашего сведения те нормы выработки, которые рекомендованы, которые нам, так сказать, спущены, сколько публикаций следует иметь. Одна сотрудница в моем отделе – Отделе народов Кавказа, которая занимается армянской тематикой, написала за последние годы три-четыре работы. Но каждая из этих работ по 700-900 страниц. Вот сейчас она дописывает 1300-ю страницу своей очередной работы об армянах в России. Она делает колоссальную работу. Одна глава ее работы – Армяне в Грузии. Это я и сам более-менее представляю, потому что я сам армянин, который родился и вырос в Грузии. Она о каждом более-менее значимом человеке что-то написала. Может быть, не один век пройдет, а к ее трудам будут обращаться. И это одна публикация.

Недавно я с моей ученицей из Ереванского университета написал парочку страниц тезисов на конференцию. По делу написано, конечно. Ну, две страницы - это тоже одна публикация. Но зато считается, какая из них попадет в Scopus. Что такое Scopus? С чем его едят? Где его выпекают? Я понятия не имею. Тем не менее, это важно - попадет ли нечто в Scopus или нет.

Владимир Кара-Мурза-старший: К нашему разговору присоединился академик Сергей Стишов, руководитель Троицкого научного центра Российской Академии наук.

Сергей Михайлович, что это за организация - Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), которая мешает вашей научной деятельности?

Сергей Стишов: Ну, это очень простая организация. По-моему, в 2013 году решили реорганизовать Российскую Академию наук. В Академию наук первоначально включили и сельскохозяйственную, и медицинскую, после чего она сильно увеличилась. Задумывалось так, что академию распустят и заново как бы создадут. А членам академии было первоначально предложено заново вступать, писать заявления в новую академию. Но большинство этого не захотело делать. И эту вещь отменили.

И было сказано: "Ученые, вы же должны наукой заниматься. Мы вас освободим от всяких хозяйственных забот, потому что вам приходится много времени тратить на закупки, на то, чтобы следить за вашими зданиями, ремонтировать их и так далее. Мы все это будем делать по-другому. Теперь будет ФАНО - Федеральное агентство научных организаций". И вот была создана эта организация, которая должна была нам помогать жить, у нас должно было быть все безоблачно, мы должны были заниматься только чистой наукой. Но это было только начало.

В ФАНО был привлечен некоторый технический персонал из академии. У нас же было Управление делами, многие хозяйственные подразделения, строительные подразделения – много чего в академии. И все это помаленечку перешло в ФАНО.

Наш главный начальник – Михаил Михайлович Котюков, относительно молодой человек, бывший заместитель министра финансов, родом из Красноярска – там начинал свою карьеру. Он осел в штаб-квартире Медицинской Академии наук, где-то на Солянке. Я, к счастью, там не был, но многие туда ездят. А его заместители и все основные люди поселились на Ленинском проспекте, 32 – довольно нелепое здание Академии наук. И по этому поводу я всегда вспоминаю некогда модную песню: "А в комнатах наших сидят комиссары...". Вот они сидят в наших комнатах и теперь нами руководят.

Первые недели и месяцы были ужасными, потому что столоначальники, которые там образовались, соревновались друг с другом. Они собирали поток бумаг немыслимый. Сначала это были отчеты, планы и прочее. Затем постепенно возникли нормо-часы: сколько часов мы должны затратить на ту или иную работу. Конечно, все это выливается в бумаги. То есть происходит взаимная игра. Все понимают, что это сделать нельзя, но надо это написать, надо сделать. Потому что мы – бюджетное учреждение, а там свои нормы, свои законы. Кроме того, начальники ФАНО пришли из разных ведомств, где очень большую роль играют всякие бумаги. В общем, если это не сумасшедший дом, то что-то в этом роде.

Сергей Арутюнов все очень правильно сказал, но достаточно мягко. Раньше у нас было Хозяйственное управление, все было, но никому в голову не приходило, что они могут руководить наукой. Теперь же господин Котюков и некоторые его замы полагают, что они могут руководить нами, они могут нам указывать, как нам работать – вот в чем вся беда.

Но беда еще и в том, что они не могут себе представить, что такое труд ученого, творческий труд. Давайте будем нормировать труд ученого, труд художника. Мы будем ему говорить: "Каждую неделю пиши нам по картине". Конечно, можно так сказать, но тогда это будет не труд художника, а труд ремесленника. Но они не в состоянии это понять. А раз не в состоянии понять, поэтому они и делают то, что могут. Я часто выступаю и говорю: "Они ни в чем не виноваты. Им поручили это делать, и они делают так, как они умеют".