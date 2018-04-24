ООН призывает оппозицию и власти Армении к сдержанности и диалогу

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, отметив мирный характер событий в Армении, призвал все стороны и дальше проявлять сдержанность, уважать закон и права человека и налаживать диалог.

В заявлении, опубликованномна сайте организации, Гутерриш отметил важность сохранения мира и стабильности как в Армении, так и в регионе в целом. Генеральный секретарь ООН присоединился к недавнему призыву ОБСЕ не допустить возможной эскалации напряженности вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и активизировать усилия по поиску мирного урегулирования карабахского конфликта.

Накануне премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку, пробыв в этой должности неполных 7 дней. Таким образом, оказалось выполнено главное требование участников продолжавшихся 11 дней многотысячных акций протеста в Ереване и других армянских городах, добивавшихся ухода Саргсяна от власти. До того как стать премьером он два раза занимал президентский пост.

На прошедшем в понедельник вечером на площади Республики в Ереване многотысячном митинге лидер протестного движения, оппозиционный депутат Никол Пашинян заявил, что "в течение недели", Национальное собрание выберет премьером-министром представителя народа, после чего будет сформировано временное правительство, сообщает Радио Азатутюн. После этого, согласно Пашиняну, в "разумный период" времени будут проведены досрочные парламентские выборы. Пашинян также подчеркнул, что в нынешней "бархатной революции" в Армении "нет никакого геополитического контекста". 25 апреля, по словам оппозиционного депутата, продолжатся переговоры "вокруг повестки мирной передачи власти в Армении" с исполняющим обязанности премьер-министра Кареном Карапетяном.

В 1991 году населенный преимущественно армянами Нагорный Карабах объявил о выходе из состава Азербайджана. Конфликт перерос в войну, жертвами которой стали около 30 тысяч человек. Армения установила контроль над территорией. В Азербайджане потерянные территории считают своими.