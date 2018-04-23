"Народ встает на ноги". В Армении победила "бархатная революция"

Премьер-министр Армении Серж Саргсян, пробыв в этой должности неполных 7 дней, подал в отставку. Таким образом, оказалось выполнено главное требование продолжавшихся 11 дней участников многотысячных акций протеста в Ереване и других армянских городах, требовавших ухода Саргсяна от власти.

До того как стать премьером, Саргсян два раза занимал президентский пост. Перед референдумом 2015 года, в результате которого более 60% избирателей высказались за переход Армении к парламентской форме правления, он пообещал, что не будет пытаться сохранить власть, заняв пост премьер-министра или председателя парламента, однако не сдержал обещания, вызвав беспрецедентную по меркам маленькой страны волну народного недовольства.

Полный текст заявления Сержа Саргсяна, распространенный его пресс-службой, таков:

"Дорогие соотечественники,

Обращаюсь ко всем гражданам Республики Армения, старшему поколению и молодежи, женщинам и мужчинам.

Обращаюсь к тем, кто днем и ночью стоит на улицах с призывом "Отвергни Сержа", и тем, кто в эти дни с трудом добирается до рабочего места, чтобы выполнить свой долг.

Обращаюсь к тем, кто днями следит за прямым эфиром, и тем, кто день и ночь обеспечивает общественную безопасность.

Обращаюсь к храбрым воинам и офицерам на границе, обращаюсь к своим товарищам по оружию.

Обращаюсь к однопартийцам, всем политическим силам и деятелям.

Обращаюсь в последний раз как руководитель страны.

Никол Пашинян был прав. Я ошибся. В создавшейся ситуации есть несколько решений, но ни на одно я не пойду. Это не по мне. Я оставляю пост руководителя страны, пост премьер-министра Армении.

Движение на улицах против моего премьерства. Я выполняю ваше требование.

Мира, гармонии и логики нашей стране.

Благодарю".

Исполняющим обязанности премьер-министра после отставки Саргсяна стал первый вице-премьер правительства Армении Карен Карапетян.

В Ереване – народное ликование. "Мы победили! Прямо сейчас в центре города – импровизированные дискотеки, люди пьют шампанское, открывают вино, звучит музыка, танцы, люди обнимаются, поздравляют друг друга словами "мы сделали это". В 19 часов (18 по московскому времени. – Прим. РС) должен состояться митинг, на котором отпущенный из-под стражи Никол Пашинян должен объявить о дальнейших действиях. Полиции на улицах больше нет, вообще, даже дорожная полиция и та уехала. Все здания, которые они блокировали эти дни, разблокированы", – рассказывает Радио Свобода армянский журналист и блогер Сергея Чаманян через несколько минут после новости об отставки Саргсяна.

Пост Никола Пашиняна в "Фейсбуке": "Ты победил, гордый гражданин Республики Армения. И эту победу у тебя из рук никто не может отнять. Поздравляю, победоносный народ!"

​В субботу, 21 апреля, полиция арестовала нескольких депутатов от оппозиции, возглавлявших протесты. В воскресенье Саргсян провел переговоры с лидером оппозиционной фракции "Елк" Николом Пашиняном, имя которого чаще других называют в числе лидеров армянской "бархатной революции". Пашинян заявил, что готов обсуждать лишь условия отставки Саргсяна, в ответ Саргсян покинул переговоры, а спустя два часа Пашинян был задержан полицией. Он был освобожден днем в понедельник после вмешательства вице-премьера Армении Карена Карапетяна. В воскресенье полиция начала жесткие действия против протестующих, в ответ на традиционный вечерний митинг на площади Республики вышли до 160 тысяч человек.

В понедельник к дневному шествию оппозиции присоединились военные: молодые солдаты и офицеры миротворческого батальона, принявшие на себя основной удар во время обострения ситуации на азербайджанско-армянской границе в Нагорном Карабахе в 2016 году. Армянский политолог Степан Григорян, задержанный в воскресенье вместе с несколькими сотнями других участников протеста и отпущенный на свободу в понедельник, считает, что это было ключевым моментом, заставившим Саргсяна выполнить требование протестующих:

"То, что Серж Саргсян подал в отставку, – это очень хорошо. Это не была борьба оппозиции с властью, это была общенациональная борьба. Он обманул народ, сказав, что не будет премьером. Он продержался на этом посту недолго, потому что когда власть действует так нагло, народ встает на ноги. Знаете, когда мне стало ясно, что Саргсян проиграет? Когда я увидел, как маленькие дети по всему городу носят плакаты "Серж, уходи!". Маленькие дети! Сейчас вся Армения празднует! Саргсян нас так довел, что даже люди, которые и на митинг не всегда пойдут, вышли на площадь. Я хочу поздравить лидеров оппозиции, которые смогли вдохновить народ. Никола Пашиняна и его команду, других общественных лидеров. Окончательным переломом стало участие в акциях протеста военных. Потому что это не просто военные. Это наши миротворцы. Это люди, которые были в Афганистане, в Ираке, в Косове. Это примерно тысяча человек. Они сложили оружие и сказали "мы – с народом". Конечно, это был окончательный перелом. Но политический перелом был вчера. Было арестовано около 350 человек. Власть пошла на репрессии и получила вечером в Ереване стотысячный митинг. Политически вопрос решился вчера, а технически – сегодня, когда военные перешли на сторону народа".

Армянские миротворцы участвуют в шествии оппозиции, Ереван, 23 апреля:

"Очень хорошо, – продолжает Степан Григорян, что Серж Саргсян ушел мирно. Все-таки я считаю, что так можно сказать, потому что никто не погиб. В Армении сейчас начинаются серьезные изменения. Армения не может быть тоталитарной страной. Исключено, чтобы армянский народ пошел по пути тоталитарных систем и диктатур. Это протест не только против Сержа Саргсяна, против того, чтобы он руководил страной в третий раз. Это протест против того, чтобы нас втянули в тоталитаризм".

Как и Сергей Чаманян, Степан Григорян считает, что после досрочных выборов власть в Армении должна перейти к лидеру протестов, главе оппозиционной фракции "Елк" в армянском парламенте Николу Пашиняну:

"Я думаю, что уже есть договоренность о том, что впоследствии Пашинян займет должность исполняющего обязанности премьер-министра. Сейчас будет сформировано временное правительство и распущен парламент. Этот парламент сейчас состоит на 60% из депутатов правящей республиканской партии, фактически это бывшие коммунисты. Формально, по Конституции, процедура будет выглядеть так: новое правительство сейчас не будет утверждено парламентом, после чего парламент будет распущен и будут назначены новые выборы. Пашинян сейчас – лидирующая политическая фигура. Меня спрашивают, а каким он будет премьером? Для функций премьера у нас есть первый вице-премьер. Первые два вице-премьера будут управлять страной, а политическое лидерство возьмет на себя Пашинян. Другое было бы странно: человек взял на себя такую ответственность, пошел на такую борьбу. Если премьер-министром станет кто-то другой, это будет неправильно".

Почему избрание Сержа Саргсяна премьер-министром было воспринято армянским обществом как обман? Понимали ли армяне, голосуя на референдуме за переход к парламентской системе правления, что такое изменение Конституции может быть использовано Саргсяном в своих интересах? Поясняет армянский политолог и журналист Рубен Меграбян:

"Были веские подозрения на этот счет, но до последнего момента не разглашалось, какое решение принято внутри правящей партии, кто будет премьером страны. Многие надеялись, что избрания Саргсяна не произойдет. Тем более в 2014 году, когда началось обсуждение конституционных поправок по переходу страны на парламентскую систему правления, Серж Саргсян сделал публичное заявление о том, что в случае этого перехода он не будет претендовать на посты ни президента Армении, ни председателя Национального собрания, ни премьер-министра. Потом его сторонники стали приводить "веские" обоснования того, почему бы, тем не менее, Саргсяну не быть новым премьером. Когда стало известно, что за него единогласно, в эдаком северокорейском стиле или в стиле КПСС проголосовали все без исключения члены правящей Республиканской партии, то возник вопрос: как это так?! Да, формально Серж Саргсян не нарушил ни одного пункта, ни одного параграфа действующего законодательства Армении. Но он сам говорил, что он не будет претендовать на власть. Фактически получается, что Серж Саргсян своими шагами опроверг собственное же заявление. Это и послужило спусковым механизмом ко всему протестному движению".

По словам Рубена Меграбяна, вероятный новый лидер Армении Никол Пашинян хорошо известен жителям страны как оппозиционный политик:

"Никол Пашинян является лидером одной из партий, входящих во фракцию "Елк", партии "Гражданский договор". Он депутат Национального собрания. Он известный оппозиционный политик, известен еще со времен протестной кампании 2008 года. Он был одним из самых ярких ораторов тогдашних митингов, резко выступал против этой типично постсоветской системы воспроизводства власти. Жить по-старому уже невозможно, нужно что-то новое. У власти было 10 лет времени. Что она показала? Ничего. Она сделала все, чтобы сорвало резьбу. Ну, вот ее и сорвало. Теперь все ссылки на итоги прошлых выборов, рейтинги больше не работают. Сейчас на улице формируется новая Армения, и ее нужно юридически и политически закрепить".

Российские власти отреагировали на события в Ереване сдержанно. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал отставку Сержа Саргсяна "суверенным делом [армянского] государства". Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена вмешиваться в события, которые он назвал "исключительно внутренним делом Армении". И лишь представитель МИДа Мария Захарова была более эмоциональна в своих оценках:

В комментариях к этому посту Захаровой, да и в целом в российском сегменте интернета, отставку Саргсяна восприняли как доказательство того факта, что смена власти по требованию протестующих может быть исключительно мирной – вопреки многолетним утверждениям российской официальной пропаганды:

Alexey Kovalev:

Значит, и мы так можем! Спасибо, Мария! Мы знаем, что вы нас поддержите!

Роман Доброхотов:

Молодец Мария, долой засидевшихся во власти коррумпированных диктаторов!

В понедельник Министерство обороны Азербайджана опровергло заявления Армении о стягивании азербайджанской военной техники на линию соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Это заявление было сделано еще до отставки Саргсяна, который во время своих переговоров с Николом Пашиняном заявил о готовности оставить пост премьер-министра лишь "после урегулирования нагорно-карабахского конфликта".

Празднование отставки Сержа Саргсяна на улицах Еревана. Фотографии специального корреспондента Радио Свобода/Радио Свободная Европа Эймоса Чэппла: