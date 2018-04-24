Россия выделила развивающимся странам 1,2 млрд долларов

В 2017 году Россия выделила более одного миллиарда двухсот миллионов долларов на помощь развивающимся странам. Об этом заявил замминистра иностранных дел Александр Панкин, передает РИА Новости. Речь идет о помощи, которую Москва предоставляет по линии двусторонних отношений, а также по линии взносов в международные структуры, в том числе в ООН, уточник Панкин.

По его словам, Москва поддерживает государства на постсоветском пространстве, а также "давних стратегических партнеров в Латинской Америке и Азии". Круг таких государств чиновник назвал "достаточно очерченным", но конкретных стран не перечислил.

По данным экспертов, за 11 лет эти расходы российского бюджета на помощь иностранным государствам увеличились в 11 раз, со ста одного миллиона долларов в 2005 году. Тремя крупнейшими получателями российской помощи эксперты назвали Киргизию, (323 миллиона долларов), Армению (37,3 миллиона долларов) и Таджикистан (21,7 миллиона долларов).

За последние годы Москва простила другим странам долги более чем на 80 миллиардов долларов, несмотря на то, то внешний долг самой России составляет более 50 миллиардов долларов. Кроме того,с 2014 года в России устойчиво растет бедность.