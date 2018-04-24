"Дождь": Шувалов покинет пост первого заместителя главы правительства

Игорь Шувалов покинет пост первого заместителя главы правительства России. Об этом со ссылкой на источники сообщает "Дождь". По данным телеканала, отставка Шувалова произойдет после инаугурации президента Владимира Путина – во время смены состава кабинета министров.

Собеседники "Дождя" утверждают, что Шувалов сам хочет покинуть свой пост. В качестве его нового места работы источники телеканала называют должность в руководстве МГУ. Предположительно, речь идет о том, что Шувалов возглавит "Научно-технологическую долину" университета, над концепцией которой работала Катерина Тихонова, предполагаемая дочь Путина. Кроме этого, Шувалов может уйти работать в бизнес или в Центральный банк России.

Шувалов занимает пост первого зампреда правительства 10 лет. Он отвечает за экономическую политику, а также курирует госкомпании. О том, что чиновник хочет уйти в отставку ранее сообщало The New Times. По данным издания, свои посты также могут покинуть вице-премьер Дмитрий Козак, а также глава аппарата правительства Сергей Приходько. При этом сам глава правительства Дмитрий Медведев, по данным СМИ, сохранит свой пост. Останется также и близкий к нему вице-премьер Аркадий Дворкович.

Согласно расследованиям Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), Игорь Шувалов владеет квартирой в Лондоне за 11 миллионов фунтов, а также 10 квартирами в сталинской высотке на Котельнической набережной в Москве, общая стоимость которых оценивается более чем в 600 миллионов рублей. Кроме этого, как утверждает оппозиционер Алексей Навальный, вице-премьер тратит 130 миллионов рублей в год на перелеты на частном самолете и еще 40 миллионов на перелеты собак своей жены для их участия в зарубежных выставках.

Осенью 2017 года экс-начальник Службы безопасности президента России Александр Коржаков заявил, что во время строительства инновационного центра "Сколково", которое началось в 2010 году, деньги в дом Шувалова "привозили в грузовиках".