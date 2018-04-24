СК не стал возбуждать дело по факту гибели журналиста Бородина

Следственный комитет России отказался возбуждать уголовное дело по факту гибели в Екатеринбурге журналиста Максима Бородина. В ведомстве считают, что в смерти журналиста, выпавшего из окна своей квартиры на пятом этаже, "нет криминальной составляющей". Об этом сообщает агентство "Новый день", в котором работал журналист.

Максим Бородин занимался журналистскими расследованиями, в частности, писал о кампании против фильма "Матильда" и о бойцах так называемой ЧВК Вагнера, погибших в Сирии. Он был найден 12 апреля под окнами своего дома и был доставлен в больницу в состоянии комы. 15 апреля, он умер. Обстоятельства гибели журналиста остаются неясными. Полина Румянцева, главный редактор агентства "Новый день", в котором работал Бородин, допустила, что смерть журналиста могла быть не случайностью или самоубийством.

Комитет защиты журналистов и ОБСЕ призвали расследовать обстоятельства смерти Бородина, напомнив о ряде "подозрительных смертей журналистов" в России.