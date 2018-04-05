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Организаторов "Артдокфеста" оштрафовали за фильм "Полёт пули"

На фестивале "Артдокфест", декабрь 2017, Москва (Архивное фото)

Суд в Москве оштрафовал на сто тысяч рублей организаторов фестиваля "Артдокфест" за показ фильма "Полёт пули". Картина о войне на востоке Украины якобы демонстрировалась без прокатного удостоверения. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

По словам организаторов "Артдокфеста", суд не учел, что для показа в рамках международного фестиваля на территории России зарубежным картинам не требуется прокатное удостоверение.

В начале декабря 2017 года активисты радикального движения SERB и сторонники сепаратистов "ДНР" и "ЛНР" сорвали показ фильма "Полёт пули" в Москве. Инцидент произошел в кинотеатре "Октябрь" вскоре после начала сеанса.

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