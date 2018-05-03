Нелюбовь. Лилия Шевцова – о сломанном позвоночнике

Мир перестал Россию любить. Даже те нации, которые прежде испытывали к нам – как, например, немцы – романтические чувства, успели от них излечиться. Россия теряла симпатии мирового сообщества на протяжении последних двух десятилетий. Но резкий поворот к нелюбви произошел после нашего крымского "гамбита".

В 2017 году опрос населения 37 стран (40 951 опрошенный) на всех континентах об их отношении к России, проведенный PEW Research Center, показал, что 40% опрошенных относятся к России отрицательно. Откровенно критически на Россию смотрит Европа – от 54% до 84% респондентов в европейских странах относятся к нам неодобрительно. Наиболее сильны негативные сантименты в Польше, Нидерландах, Швеции, Франции, Германии, Великобритании.

На Ближнем Востоке нелюбовь к России высока в Иордании и Турции. Но и в Израиле 61% опрошенных говорили о недоверии к России. В мире нашлись только три страны (!), в которых положительные чувства к России превалируют над негативным отношением – Вьетнам, Греция и Филиппины. Россия вызывает особенное несварение желудка у американцев. В 2017 году 63% американцев критически относились к России. Сегодня 72% американцев говорят о своем отрицательном восприятии России.

А как мир относится к президенту Путину? В Европе 78% респондентов говорят об отсутствии доверия к президенту России. 89% поляков, 88% испанцев, 87% голландцев, 87% шведов, 80% французов не считают, что "Путин делает правильные вещи в международных отношениях". Половина латиноамериканцев, жителей Ближнего Востока и африканцев придерживается того же мнения. Лишь в Танзании, Греции, Вьетнаме и на Филиппинах около половины опрошенных позитивно отнеслись к деятельности Путина на мировой арене. В целом же 60% опрошенных на всех континентах высказали Путину недоверие как мировому лидеру. Лидируют в негативном восприятии российского президента американцы. В 2018 году только 13% американцев высказались о Путине положительно (в 2002 году к нему относились положительно 42% опрошенных).

Как быть с российским самодержавием, которое Кремль пытается воспроизвести, сделав нынешнюю власть бесконечной?

Немцы, которые всегда испытывали влечение к России, начали демонстрировать разочарование несколько лет назад. В 2016 году 50% немцев считало, что Россия не принадлежит к Европе, а 64% говорили, что президент Путин не является "достойным доверия" партнером для Германии. Доверие немцев к Путину упало с 75% в 2003 году до 25% в 2017-м. Доверие французов к Путину за этот период снизилось с 48% до 18%, англичан – с 53% до 19%, американцев – с 41% до 23%. Судя по всему, этот процесс продолжается и сегодня.

Мир, отказав России в любви, начал относиться благожелательно, с большим интересом и уважением к Китаю. Теперь в мировом восприятии траекторию глобального развития определяют именно США и Китай. Уже без России! Вместо триумвирата, о котором мечтают в Москве, мир видит на мировой сцене танго, в котором для России нет роли. Кстати, Китай имеет шансы опередить и Америку по критериям доверия и уважения. Опросы PEW показали, что за последние годы число стран, в которых США были более популярны, чем Китай, сократилось с 25 до 12.

На вопрос, какова, на их взгляд, самая "уважаемая нация" в мире, на Россию указывают 15% голландцев, 27% немцев и 36% французов. США считают самой "уважаемой нацией" 37% голландцев, 35% немцев и 46% французов. О Китае в качестве "уважаемой" нации говорят 49% голландцев, 34% немцев и 44% французов. В Австралии 64% опрошенных считают Китай самой "уважаемой" нацией (37% указывают Россию и 48% США).

Конечно, мы можем проигнорировать отсутствие симпатий к нам со стороны окружающего мира. Сильных мировых игроков, как правило, не любят. Но их могут уважать. Россия, однако, уже не может соревноваться на этом поле. Тем более с Китаем. Ну и пусть не любят и не уважают, скажут у нас некоторые. Россия будет доказывать свою Державность, свою исключительность и требовать от других признания своего права на влияние через проецирование силы. Но вот ведь незадача: введя против России санкционный режим, Запад ограничил для Кремля возможность использования любых инструментов влияния, тем более силы. Остальные государства, включая Китай, не горят желанием помогать Москве вырваться из санкционного гетто, в которое Россию загнал Запад.

Впрочем, есть сомнения в том, что Кремль готов демонстрировать силу, опасаясь нарваться на новый ответ Запада. Москве приходится глотать, оставляя без ответа, унизительную похвальбу Дональда Трампа о том, что вот, мол, "у нас была реальная схватка между Америкой и Россией, и она завершилась сотнями жертв". России приходится отказывать в обещанной помощи сирийским курдам, чтобы не провоцировать возмездие турецкого лидера Реджепа Эрдогана. России приходится отворачиваться, когда западная коалиция бьет по ее союзнику Башару Асаду, втихую договариваться с американцами о зонах, по которым не нужно наносить ракетные удары. Москва предпочитает не замечать, когда Израиль ракетными ударами разносит в пыль ее сирийско-иранских союзников. Россия вынуждена не замечать, как ее союзники ( в частности, Казахстан) налаживают мосты с США. Москве приходится глотать унижение из-за того, что пхеньянский лидер не счел нужным привлечь Россию к процессу примирения Северной и Южной Кореи. Москве приходится терпеть, когда США начали поставлять в Украину противотанковые системы Javelin.

Россия вынуждена не замечать, как ее союзники (в частности, Казахстан) налаживают мосты с ее соперником США. Насколько в восприятии мирового сообщества подобное поведение является доказательством силы? Насколько ее имитация может помочь России сохранить великодержавный статус? Кремль вынужден подменять мощь и гордыню "асимметрией", то есть мелкими гадостями и угрозой бить стекла у соседей. Весьма остроумный способ выйти из изоляции!

Конечно, можно согласиться на роль государства-одиночки и готовиться блуждать по мировой сцене либо ее "закулисе" последующие сотни лет. Но это полный отказ не только от идеи Державности, но и от вовлеченности России в мировые события. Наконец, самое главное: как быть с российским самодержавием, которое Кремль пытается воспроизвести, сделав нынешнюю власть бесконечной? Ведь позвоночником системы самодержавия является именно Державность, признанная не только своим населением, но и всем миром! Как долго можно ползти со сломанным позвоночником?

Лилия Шевцова – политический эксперт

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