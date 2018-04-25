США критикуют высказывания Матвиенко во время визита в Боснию

Посольство США в Сараеве и Аппарат Высокого представителя (международная администрация) выступили с критикой заявлений главы Совета Федерации России Валентины Матвиенко, посетившей Боснию с официальным визитом. Матвиенко призвала к срочному упразднению международной администрации, которая действует с момента окончания войны 1992-1995 годов. Кроме того, она выступила против расширения НАТО на Балканах и осудила западные страны за информационную кампанию против России и попытки настроить балканские страны против сотрудничества с Москвой.

В посольстве США в Сараеве заявления Матвиенко назвали "необоснованными". В американском дипломатическом представительстве напомнили, что Соединенные Штаты поддерживают Боснию и Герцеговину как суверенное и многоэтническое государство, а также привержены его евроатлантической перспективе.

Аппарат Высокого представителя сообщил, что условия для завершения его мандата, - а это предполагает полную реализацию Дейтонского мирного соглашения 1995 года, - по-прежнему не выполнены. "Россия неоднократно заявляла, что уважает Дейтонское соглашение, что включает в себя мандат Высокого представителя и поддержку территориальной целостности и суверенитета Боснии и Герцеговины", - говорится в сообщении международной администрации.

Наблюдатели также подвергли критике исключительные меры безопасности, которые действовали во время пребывания Матвиенко в Республике Сербской БиГ. Визит Матвиенко прежде всего связывают с поддержкой Кремля президенту Республики Сербской Милораду Додику на фоне предстоящих этой осенью выборов. Однако его оппоненты считают неуместным пышный прием, который находящийся под санкциями США Додик оказал представительнице российского руководства, также числящейся в санкционных списках.

Кроме того, эксперты высказывают опасение, что Россия способствует милитаризации Республики Сербской. Во время встречи с Матвиенко Додик заявил о заинтересованности в приобретении у России трех вертолетов и другого снаряжения для нужд местной полиции.

Современное устройство Боснии и Герцеговины определено Дейтонским мирным соглашением 1995 года. Страна состоит из двух образований (энтитетов) Федерации БиГ и Республики Сербской, каждый из которых обладает значительной автономией.