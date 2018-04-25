Депутат Анохин предложил ограничить пользование сетями до 3 часов

Депутат Законодательного собрания Петербурга предложил запретить россиянам пользоваться социальнями сетями больше 3-х часов в день. Андрей Анохин представил законопроект, который, как он считает, сможет защитить граждан от негативной информации в интернете.

По мнению депутата, необходимо на федеральном уровне обязать граждан входить в их аккаунты в соцсетях через портал "Госуслуг". Сайты, которые откажутся соответствовать этому требованию, должны быть заблокированы, считает Андрей Анохин.

Законопроект также запрещает пользоваться социальными сетями несовершеннолетним. Депутат не предлагает способов контроля за выполнением предложенных им правил, по словам законодателя решать эту проблему придётся операторам связи. Необходимость принятия закона Андрей Анохин объяснил тем, что в последнее время сообщества в соцсети используются "в противоправных целях".

С 16 апреля в России по решению суда власти пытаются заблокировать доступ к мессенджеру Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Заблокированы почти 20 миллионов IP-адресов, из-за чего пострадали сотни онлайн-сервисов. При этом сам Telegram, несмотря на усилия властей, продолжает работать.

Депутат Анохин известен неоднозначными законодательными инициативами. Он, кроме прочего, предлагал ввести предварительную общественную экспертизу фильмов для кинопрокатчиков. Анохин также прославился тем, что выложил на YouTube видео, где он читает рэп картонной коробке с приклеенной фотографией оппозиционера Алексея Навального.