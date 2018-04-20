"Пали жертвой Роскомнадзора". Юристы собирают жалобы на блокировки

В попытке ограничить доступ к сервису Telegram Роскомнадзор заблокировал уже почти 20 миллионов IP-адресов крупных американских компаний. От этого в России пострадали более сотни онлайн-сервисов. На горячую линию юристов правозащитной организации "Агора", представляющих интересы владельцев Telegram в суде, продолжают приходить жалобы на действия Роскомнадзора.

Горячая линия "Агоры" заработала 18 апреля, и за два дня с просьбой о юридической поддержке на нее обратились уже более ста человек. Руководитель правозащитной группы Павел Чиков в своем Telegram-канале сообщил, что к началу мая юристы намерены обработать и проанализировать поступившие на горячую линию сообщения и обратиться в Генпрокуратуру с просьбой поверить законность действий Роскомнадзора. В перспективе возможно также обращение в Европейский суд по правам человека, рассказал Радио Свобода юрист "Агоры" Дамир Гайнутдинов:

– Задача нашей горячей линии простая – попытаться помочь максимально большому количеству пострадавших понять, как можно юридически отреагировать на эту ситуацию. У нас есть несколько подобных дел, в том числе в Европейском суде по правам человека. Учитывая, что ЕСПЧ в последние месяцы явно демонстрирует внимание и интерес к тому, что происходит в русском интернете, нам кажется, было бы неплохо сформировать еще одну группу обращений – по поводу новой волны массовых блокировок. Потому что на российские суды в этой ситуации рассчитывать, конечно, особо не стоит. Даже дело самого Telegram показало, что интересы пользователей никак не учитываются. К тому же сейчас позиция Роскомнадзора такова: вы все врете. В такой ситуации сложно эффективно защищать права.

– Но, прежде чем идти с исками в ЕСПЧ, необходимо пройти, как мы знаем, все российские инстанции. Правильно ли я понимаю, что возможна некая коллективная жалоба в Генпрокуратуру и другие органы?

Это люди, жалобы которых и проблемы никак не связаны с Telegram

– Коллективной жалобы как таковой в российском судопроизводстве нет. И у нас нет задачи собрать несколько обращений истцов в одно. Тем более это бы сильно упростило властям возможность формального отказа. К тому же на самом деле к нам обращаются не только пострадавшие, но и юристы, адвокаты, которые готовы работать по этим делам. Я думаю, что в ближайшие дни я разгребу этот вал обращений, и тогда можно будет их систематизировать, в том числе по географическому принципу и связать юристов напрямую с пострадавшими.

– Пострадавшие, которые к вам обращаются, – это в основном те люди, которые использовали, в том числе, хостинги Amazon и Google?

– Совершенно верно. Это люди, жалобы которых и проблемы никак не связаны с Telegram. Это те, кто пал жертвой, скажем так, тотальной войны Роскомнадзора. У них там такая позиция: мы сказали, что Telegram в России работать не будет, и мы ничего не пожалеем, за ценой не постоим. И они готовы "убить" половину интернета для того, чтобы показать, что они могут заблокировать Telegram. Но Telegram с перебоями, но все-таки работает.

– Говорят, что несут ущерб бизнесмены. Речь идет в основном об интернет-торговле?

Есть люди, которые считают себя в буквальном смысле оскорбленными таким отношением властей

– Это не только торговля. Это и интернет-услуги – например, владельцы крупных серверов, разработчики приложений, которым для работы просто нужно обращаться к библиотекам, которые лежат в облачных серверах того же Amazon. И они потеряли доступ к ним. Есть, кстати, и пользователь, который нам недавно написал, что купил какое-то приложение достаточно дорогостоящее и теперь не может к нему скачать обновление, потому что нет доступа к серверу.

– Насколько те люди, которые обращаются на горячую линию, готовы к дальнейшим шагам: идти в суд и доказывать свою правоту?

– По-разному. Есть люди, которые принципиальны и считают себя в буквальном смысле оскорбленными таким отношением властей. Да, они настроены судиться и хотят максимальной огласки, коллективного иска и т. д. Есть люди, которые просто пытаются взвесить риски, перспективы и понять, есть ли смысл судиться или дешевле сменить IP-адрес, чем проходить четыре инстанции, обращаться в Европейский суд и ждать несколько лет. С другой стороны, смена IP-адреса тоже ничего не гарантирует, учитывая, что блокируют миллионами. Сегодня они поменяли, а завтра новый IP тоже оказался в реестре, потому что Роскомнадзор посчитал, что нужно еще пару миллионов IP добавить, – говорит Дамир Гайнутдинов.

С 16 апреля в России по решению суда блокируют доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Поскольку мессенджер стал использовать для обхода блокировки серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать доступ к ним. Заблокированы почти 20 миллионов адресов. Из-за этого пострадали сотни онлайн-сервисов. При этом сам Telegram продолжает работать.

13 апреля суд в Москве постановил незамедлительно заблокировать Telegram. Такое решение было принято после того, как мессенджер отказался предоставить ФСБ России ключи шифрования от переписки пользователей, сославшись на гарантированную Конституцией тайну переписки. Роскомнадзор внес Telegram в реестр запрещенных на территории России ресурсов.

В понедельник Роскомнадзор начал блокировать связанные с Telegram IP-адреса компаний Amazon и Google. Из-за этого пострадали сотни онлайн-сервисов, в их числе интернет-магазины, курьерские службы, облачные хранилища, онлайн-игры, сервисы компании Microsoft и другие ресурсы.