Пресс-секретарю Роскомнадзора изменили статью обвинения

Следствие изменило статью обвинения пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского с мошенничества, на растрату. Об этом сообщает агентство "Москва". По новому обвинению Ампелонскому может грозить до десяти лет лишения свободы и штраф в один миллион рублей.

Статью обвинения изменили и другим обвиняемым по этому делу –главе правового отдела Роскомнадзора Борису Едидину и советнику гендиректора предприятия "Главный радиочастотный центр" Александру Весельчакову.

Ампелонский, Едидин и Весельчаков находятся под домашним арестом. Изначально их обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Источники РБК предположили, что оно может быть связано с фиктивным оформлением на работу сотрудников Роскомнадзора. Сумма ущерба, по неподтвержденной информации, составляет около 20 миллионов рублей.