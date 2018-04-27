ФСБ провела обыски у заместителей главы Серпуховского района

У заместителей головы Серпуховского района Ирины Филатовой и Марины Атаманюк в пятницу утром прошли обыски с участием сотрудников ФСБ. Районный депутат Николай Дижур, сообщивший об этом Радио Свобода, связывает действия правоохранительных органов с недавними обысками у главы района Александра Шестуна, который выступает против преобразования Серпуховского района в городской округ и доставки мусора из Москвы на местный полигон "Лесная".

По словам Николая Дижура, Филатовой при обыске сказали, что она будет "сидеть вместе с Шестуном в одной камере".

19 апреля Александр Шестун, направил обращение на имя президента Владимира Путина и заявил, что администрация Московской области и ФСБ принуждают его сложить полномочия. Чиновник добавил, что ему угрожали сфабрикованными уголовными делами, если он будет препятствовать утилизации мусора на полигоне "Лесная" и разрешит митинг 14 апреля.

В Кремле 20 апреля пообещали ознакомиться с обращением Шестуна.

Митинги против мусорных полигонов в Подмосковье начались с акций протеста в Волоколамске, где из-за выброса свалочного газа на свалке "Ядрово" отравились десятки детей. 14 апреля митинги прошли уже более чем в десяти районах Московской области. Акция в Серпуховском районе была согласована – за ее проведение выступил Шестун. Протестующие потребовали отставки губернатора Московской области Андрея Воробьева.