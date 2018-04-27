ОБСЕ: расследование притеснений геев в Чечне застопорилось

Расследование преступлений против представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне застопорилось, а уголовные дела так и не были открыты. Об этом говорится в заявлении миссии США при ОБСЕ.

В документе подчёркивается, что усилия уполномоченного по правам человека России Татьяны Москальковой не принесли никаких результатов. Авторы документа также отметили, что никто из российских официальных лиц не осудил высказывания чеченских чиновников, в которых содержалась ненависть по отношению к сексуальным меньшинствам.

Авторы заявления указали, что российские представители в ОБСЕ отрицают сообщения международных организаций, журналистов и гражданских активистов о притеснении чеченских представителей ЛГБТ.

В начале апреля Российская ЛГБТ-сеть сообщила, что за последний год помогла выехать из Чечни 114 людям, подвергшимся преследованию со стороны местных властей за их нетрадиционную ориентацию. Среди них 41 человек непосредственно подвергался незаконному удержанию и пыткам в Чечне, 30 человек – члены их семей, которым угрожала опасность.

Год назад "Новая газета" начала серию публикаций о массовых задержаниях, пытках и убийствах геев в Чечне. Глава республики Рамзан Кадыров отверг все обвинения и заявил, что в Чечне нет представителей сексуальных меньшинств. Международные правозащитные организации, ООН, Евросоюз, США и другие западные страны призвали власти России тщательно расследовать все сообщения об актах насилия в отношении геев в Чечне. В ноябре прошлого года Татьяна Москалькова признала, что для возбуждения уголовного дела о пытках геев в Чечне имеются все основания.

