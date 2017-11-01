Москалькова призвала возбудить дело о пытках геев в Чечне

Для возбуждения уголовного дела о пытках геев в Чечне "имеются все основания". Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она сослалась на показания Максима Лапунова. Он стал первым геем, который публично заявил о преследованиях в Чеченской республике за свою сексуальную ориентацию.

Москалькова призвала предоставить Лапунову государственную защиту. Она отметила, что Следственный комитет в среду отменил отказ в возбуждении уголовного дела по заявлению подвергшегося пыткам гея. Омбудсмен при этом заявила о "недостаточной активности" следователей. По ее словам, именно из-за этого свидетелей, на которых указывает Лапунов, пока не нашли.

О массовых преследованиях геев в Чечне неоднократно сообщала "Новая газета". Власти республики отвергают обвинения. Они заявляют, что гомосексуалов в Чечне нет. Международные правозащитные организации и страны Запада требуют расследовать сведения о пытках и убийствах представителей ЛГБТ.

Только за последние полгода в "Российскую ЛГБТ-сеть" с жалобами на преследования геев в Чечне обратились почти 80 человек.