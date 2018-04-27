Арестованного за репост в Telegram признали политзаключенным

Правозащитный центр "Мемориал" признал политическим заключенным адвоката Дмитрия Третьякова, которого обвиняют в экстремизме из-за репоста в мессенджере Telegram. Заявление опубликовано на сайте "Мемориала".

По мнению правозащитников, дело Третьякова это попытка ФСБ начать преследование пользователей Telegram. Также арест связывают с тем, что обвиняемый поддерживает оппозиционера Алексея Навального.

Третьякова арестовали 16 марта в городе Спасск-Дальний Приморского края. Сообщение, которое он переслал в один из чатов сторонников Навального в Telegram, касалось митингов. Следствие расценило запись как призыв к "насильственным и деструктивным, разрушительным действиям". В СИЗО Третьяков будет находиться как минимум до 13 мая. В его квартире оперативники провели обыски.