Первого обвиняемого за репост в Телеграме оставили под арестом

Во Владивостоке под арестом оставили адвоката Дмитрия Третьякова – первого обвиняемого за репост в мессенджере Телеграм. Причиной судебного разбирательства стало сообщение, пересланное из канала журналиста Аркадия Бабченко в чат сторонников оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщила сотрудник "Открытой России" Валентина Дехтяренко. Корреспонденту "Сибирь.Реалий" в краевом суде подтвердили, что сегодня суд отклонил жалобу на арест обвиняемого.

​Третьякова арестовали 16 марта во Владивостоке. Сообщение, которое он переслал, касалось митингов. Следствие расценило запись как призыв к "насильственным и деструктивным, разрушительным действиям". В СИЗО Третьяков будет находиться как минимум до 13 мая. Накануне в его квартире прошли обыски.

За последние полгода в России по так называемым экстремистским статьям были осуждены более трехсот человек. Преступление большинства из них заключалось в публикации в интернете картинки или записи, которые в правоохранительных органах сочли экстремистскими. При этом четкого правового определения слова "экстремизм" в России до сих пор не существует, и часто полицейские называют преступными любые критические высказывания в адрес действующих властей, а суды с ними соглашаются.