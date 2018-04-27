Прокуратура против перевода Малобродского под домашний арест

Прокуратура выступила против перевода обвиняемого по делу "Седьмой студии" Алексея Малобродского из СИЗО под домашний арест, сообщает корреспондент Радио Свобода из зала суда.

Смягчить меру пресечения бывшему генеральному директору "Гоголь-центра" в среду попросил Следственный комитет России. В ведомстве это, в частности, объяснили возрастом и состоянием здоровья подсудимого.

Алексея Малобродского обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных театральной компании "Седьмая студия", основанной режиссером Кириллом Серебренниковым. Он единственный из обвиняемых, который находится в СИЗО. Малобродский вины не признаёт.

Ранее супруга Малобродского Татьяна Лукьянова обратилась с открытым письмом к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. Она написала, что опасается за жизнь и здоровье мужа после его перевода из "Матросской тишины" в переполненную камеру в СИЗО "Медведково".