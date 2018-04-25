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СК просит суд перевести Алексея Малобродского под домашний арест

Алексей Малобродский

Следственный комитет России принял решение смягчить меру пресечения обвиняемому по делу "Седьмой студии" Алексею Малобродскому и перевести егоиз СИЗО под домашний арест. Это сделано "с учетом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств", говорится в сообщении на сайте ведомства.

Соответствующее ходатайство направлено в Басманный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Бывшего генерального директора "Гоголь-центраа"Алексея Малобродского обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных театральной компании "Седьмая студия", основанной режиссером Кириллом Серебренниковым. Он единственный из обвиняемых, который находится в СИЗО. Малобродский вины не признаёт.

Ранее супруга Малобродского Татьяна Лукьянова обратилась с открытым письмом к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. Она написала, что опасается за жизнь и здоровье мужа после его перевода из "Матросской тишины" в переполненную камеру в СИЗО "Медведково".

Адвокаты обвиняемого настаивают на том, что его содержание под стражей незаконно, и требуют немедленного освобождения. Незаконность содержания Малобродского в СИЗО уже признал Европейский суд по правам человека.

Мировые и российские деятели культуры неоднократно просили Кремль освободить обвиняемых по делу "Седьмой студии", в том числе режиссера Кирилла Серебренникова, которому на днях суд в очередной раз продлил срок домашнего ареста.

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