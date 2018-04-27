В ряде стран прошли операции против интернет-инфраструктуры "ИГ"

В нескольких странах Запада полиция в ходе операции, которую координировал Европол, изъяла компьютерные серверы и данные, имеющие отношение к пропаганде радикальной группировки "Исламское государство", признанной террористической в России и множестве других стран.

Как сообщает The Guardian, обыски и изъятие техники прошли в Нидерландах, США и Канаде, а также Болгарии, Франции и Румынии. Целью операции было подорвать пропагандистские возможности "ИГ" в Интернете.

В частности, были изъяты серверы, имеющие отношение к сайтам агентства "Амак" и интернет-радио "аль-Баян", посредством которых распространялись сообщения от имени "ИГ" - в том числе о том, что эта группировка берет на себя ответственность за теракты в Европе. Изъятые в ходе операции данные должны помочь идентифицировать администраторов веб-ресурсов, связанных с джихадистской пропагандой. По итогам предыдущего подобного рейда, проведенного летом прошлого года, были установлены личности связанных с "ИГ" радикалов примерно в 100 странах мира.